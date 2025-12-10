EEUU.- Un juez de Estados Unidos bloquea temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Un juez federal ha bloqueado este miércoles el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Los Ángeles, para hacer frente a las protestas contra las redadas emprendidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ordenando al inquilino de la Casa Blanca que devuelva el control de las fuerzas de seguridad al gobernador de California, Gavin Newsom.

El juez Charles Breyer ha decidido prohibir "temporalmente" el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de California y ha ordenado "a los demandados que devuelvan" su control al gobernador, si bien ha dado de plazo hasta el próximo lunes, 15 de diciembre, para que el Departamento de Justicia presente una apelación, según reza el fallo.

Además de rechazar los argumentos de la Administración Trump respecto a que las protestas contra las autoridades migratorias suponían una rebelión que justificaba legalmente el paso de tomar el control federal y enviar unidades a las calles, se ha opuesto también a las declaraciones de que los tribunales no tienen poder para revisar esta decisión, alegando que se trata de una "visión expansiva" sobre el poder judicial.

"Los fundadores diseñaron nuestro Gobierno como un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los demandantes dejan claro que el único control que desean es uno en blanco", ha manifestado Breyer, tras criticar que seis meses después de federalizar la Guardia Nacional "los demandados todavía conservan el control de unos 300 guardias, a pesar de que no hay evidencia de que la ejecución de la ley" se vea "obstaculizada de ninguna manera".

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Abigail Jackson, ha defendido que Trump "ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a agentes y recursos federales tras los violentos disturbios que líderes como locales se negaron a detener", en referencia a Newsom. "Esperamos una victoria definitiva en este asunto", ha agregado, según recoge 'The Hill'.

Trump alegó que el despliegue de la Guardia Nacional había sido esencial para controlar unas movilizaciones que, según él, estaban ya fuera del control en Los Ángeles. Igualmente, ha presumido de que el envío de tropas a Washington ha contribuido ya a reducir la tasa de criminalidad.