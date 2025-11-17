EEUU.- Un juez federal cuestiona la imputación del exdirector de la CIA James Comey, cesado por Trump

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El juez federal William Fitzpatrick ha cuestionado este lunes la imputación del exdirector del FBI James Comey, cesado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso.

"El registro apunta a la existencia de un perturbador patrón de profundos fallos en la investigación, fallos que han llevado a un agente del FBI y a un fiscal a un posible menoscabo de la integridad del procedimiento", ha publicado Fitzpatrick, juez del Distrito Este de Virginia, según recoge la cadena de televisión CNN.

El juez considera así que se habrían violado los derechos de Comey a emplear las pruebas recopiladas en otra investigación, una postura que podría reforzar el recurso del equipo legal de Comey contra su imputación y solicitar así el sobreseimiento.

"Las irregularidades de procedimiento ocurridas ante el gran jurado y la forma en la que se consiguieron y utilizaron las pruebas presentadas al gran jurado podrían constituir una infracción del Gobierno en perjuicio del señor Comey", ha argumentado el juez.

Los investigadores del Departamento de Justicia habrían recavado pruebas en Internet a través de la cuenta de un amigo de Comey, Daniel Richman, sin tener una orden judicial, destaca el juez.

Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 y en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el Gobierno de Rusia, según la Fiscalía, representada en este caso por una antigua abogada del presidente, Lindsey Halligan.

Trump, sin embargo, no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de "policía corrupto". Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.