EEUU: un macabro saqueo masivo de tumbas en Filadelfia

El hallazgo llevó al arresto de Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, acusado de acumular cerca de un centenar de restos humanos sustraídos del cementerio Mount Moriah, un gigantesco camposanto fundado en 1855 y considerado el mayor cementerio abandonado del país.

La investigación se inició tras una serie de robos detectados desde principios de noviembre en el Mount Moriah Cemetery, donde al menos 26 mausoleos y bóvedas subterráneas fueron forzados. Muchas de las tumbas antiguas habían sido destrozadas, con piedras removidas y estructuras dañadas para acceder a los restos.

El arresto se produjo cuando la policía sorprendió a Gerlach regresando a su vehículo con una palanca en la mano. En una bolsa de arpillera que llevaba consigo, los agentes encontraron restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos humanos.

Posteriormente, los investigadores allanaron su vivienda y un depósito en la localidad de Ephrata, donde descubrieron más de 100 cráneos, huesos largos, manos y pies momificados, dos torsos en estado de descomposición y otros restos óseos. Algunos estaban colgados, otros ensamblados y varios cráneos reposaban prolijamente sobre estantes.

"Estaban en distintos estados. Algunos colgaban, otros estaban armados, otros eran solo cráneos en una repisa", describió el fiscal del condado de Delaware, Tanner Rouse.

La mayoría de los restos se encontraba en el sótano de la vivienda. Allí también se recuperaron joyas que se cree pertenecían a las tumbas saqueadas; en uno de los casos, incluso se halló un marcapasos aún adherido a un cuerpo.

Según la policía, Gerlach había frecuentado repetidamente la zona de Yeadon durante el período en que se produjeron los robos, lo que despertó las sospechas. El cementerio Mount Moriah ocupa unas 160 hectáreas y alberga alrededor de 150.000 sepulturas, muchas de ellas en estado de abandono.

El acusado dijo a los investigadores que había tomado unos 30 conjuntos de restos humanos y llegó a señalar las tumbas de donde los había sustraído. Sin embargo, las autoridades creen que la magnitud del caso es aún mayor.

"Dada la enormidad de lo que estamos viendo y la absoluta falta de una explicación razonable, es difícil decir con precisión qué ocurrió. Estamos tratando de entenderlo", afirmó Rouse.

Gerlach fue imputado con cerca de 100 cargos por abuso de cadáveres y recepción de bienes robados, además de múltiples delitos por profanación de monumentos públicos, objetos venerados y lugares históricos de enterramiento, así como robo, allanamiento y hurto. Permanece detenido con una fianza fijada en un millón de dólares. (ANSA).