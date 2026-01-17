EEUU: un niño de 11 años mató a su padre porque le quitó la Nintendo

La tragedia ocurrió el pasado 13 de enero en el condado de Perry, en Pensilvania, el mismo día del cumpleaños del niño. A las 3.20 de la madrugada, la policía llegó al lugar y encontró al padre muerto en su cama.

La esposa de la víctima relató a los agentes —según informaron medios estadounidenses— que estaba durmiendo cuando escuchó un fuerte ruido y percibió un olor similar al de fuegos artificiales. Extendió el brazo en la cama para intentar despertar a su marido, pero no obtuvo respuesta. Luego, al oír un sonido parecido a gotas de agua, encendió la luz y descubrió que se trataba de sangre.

En ese momento, el niño habría entrado en la habitación de sus padres y le habría dicho a su madre que "papá está muerto".

Los agentes presentes en el lugar señalaron que escucharon al menor decir que había "matado a papá".

El niño, adoptado en 2018, contó a la policía que era su cumpleaños y que había pasado un buen día con sus padres. "Sin embargo, cuando el padre le dijo que se fuera a dormir, se enojó mucho", se lee en los informes policiales obtenidos por la cadena local WGAL.

El menor explicó que encontró las llaves de la caja fuerte de su padre y la abrió con la esperanza de hallar allí su Nintendo Switch. En su lugar encontró una pistola: la cargó, se acercó a la cama de su padre y disparó.

Los agentes que tomaron su testimonio indicaron que el niño presentaba una "contusión amplia" sobre el ojo izquierdo y un pequeño corte en el labio inferior.

El menor fue acusado de homicidio y permanece bajo custodia policial. Se le negó la libertad bajo fianza y su audiencia preliminar está prevista para el 22 de enero.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la violencia con armas de fuego en Estados Unidos y su impacto en menores, en un país donde la tenencia de armas está ampliamente extendida y donde, según datos oficiales y de organizaciones civiles, miles de niños viven en hogares con armas cargadas o de fácil acceso.

De acuerdo con estudios recientes, los incidentes con armas que involucran a menores —ya sea como víctimas o como autores— aumentaron de manera sostenida en la última década. (ANSA).