EEUU.- Una tercera parte de sus simpatizantes ve sin rumbo al Partido Demócrata de EEUU

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press)

Una tercera parte de los simpatizantes del Partido Demócrata no tienen ni idea de quién lidera el partido o directamente están convencidos de que no existe esta figura, según una encuesta publicada este viernes por el portal de noticias Politico que refleja la división reinante en la formación.

La persona considerada ahora mismo como la líder 'de facto' del partido es la exvicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con una pírrica mayoría reflejada en la encuesta: solo un 16,4% de los consultados dan por válida esta afirmación.

Para hacerse una idea de la desconexión reinante en el partido, solo un 7,7% de los consultados creen que el rumbo está en manos de sus líderes en el Senado, Chuck Schumer, o en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Existe incluso un 7,4% de consultados que creen que el verdadero líder del partido se encuentra en la sombra, y es el expresidente Barack Obama.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato a la Casa Blanca, es considerado por un 6,2% de los consultados como el dirigente del partido, de acuerdo con un sondeo en el que un sorprendente 4% de los encuestados ha declarado que, en su opinión, el expresidente Joe Biden sigue manejando los hilos.

Sin embargo, un 21% de los consultados, el porcentaje mayoritario de la encuesta, dice no tener ni la más remota idea de quién está al frente del partido y otro 10% se declara convencido de que realmente no hay nadie al frente de la formación, según los resultados de una encuesta realizada entre el 18 y el 21 de octubre, mientras Newsom y Harris contemplaban abiertamente en los medios estadounidenses la posibilidad de presentarse a la Casa Blanca en 2028.

La encuesta, con un margen de error general de 2,2 puntos porcentuales, también fue efectuada durante las postrimerías de la exitosa campaña del socialdemócrata Zohran Mamdani a la Alcaldía de Nueva York. Sin embargo, apenas un 0,3% de los consultados le perciben como el líder del partido.

El máximo exponente del progresismo demócrata, el senador Bernie Sanders, no obtiene un resultado mucho mejor: los encuestados que le ven como dirigente de la formación no llegan al 2%.