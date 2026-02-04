EEUU, Unión Europea y Japón anuncian alianza sobre cadenas de suministro de minerales críticos
4 feb (Reuters) - Estados Unidos, la Unión Europea y Japón anunciaron el miércoles una alianza estratégica para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos, actualmente dominadas por China.
El acuerdo tiene por objetivo un acuerdo comercial más amplio con socios afines que podría incluir precios mínimos ajustados en frontera y subvenciones para compensar las diferencias de precios.
En una declaración conjunta, dijeron que Estados Unidos y la UE se comprometieron a concluir un memorando de entendimiento sobre minerales críticos en un plazo de 30 días. (Reporte de Andrea Shalal en Washington; edición de Rod Nickel. Editado en español por Natalia Ramos.)