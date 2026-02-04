EEUU, Unión Europea y Japón anuncian alianza sobre cadenas de suministro de minerales críticos

4 feb (Reuters) - Estados Unidos, ⁠la Unión ⁠Europea y Japón anunciaron el miércoles ⁠una ‌alianza estratégica ​para reforzar las cadenas ​de suministro de ‌minerales críticos, actualmente ‌dominadas por ​China.

El acuerdo tiene por objetivo un acuerdo comercial más amplio con socios afines que podría ⁠incluir precios mínimos ajustados en ​frontera y subvenciones para compensar las diferencias de precios.

En una declaración conjunta, dijeron que ⁠Estados Unidos y la UE se ​comprometieron a concluir un memorando de ‍entendimiento sobre minerales críticos en un plazo de 30 días. (Reporte de Andrea ​Shalal en Washington; edición de Rod Nickel. Editado en español ‍por Natalia Ramos.)