EEUU: Vance cancela Múnich tras gira con agenda sensible en Europa y el Cáucaso

El año pasado, Vance había acaparado titulares con un discurso fuertemente crítico hacia Europa durante ese mismo foro, uno de los principales escenarios del debate estratégico entre Estados Unidos y sus aliados

La decisión llega después de una intensa gira internacional del vicepresidente. El fin de semana estuvo en Italia para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno junto a su familia y, en los últimos días, realizó una visita oficial a Armenia —la primera de un vicepresidente o presidente estadounidense en funciones— antes de continuar su agenda en Azerbaiyán

En Ereván, Vance mantuvo reuniones con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y firmó un acuerdo para avanzar en negociaciones sobre energía nuclear civil. El vicepresidente también aseguró que Washington está dispuesto a exportar chips avanzados, drones de vigilancia e invertir en infraestructura en el país

La visita se inscribe en los esfuerzos de la administración de Donald Trump para impulsar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, tras décadas de conflicto por la región de Nagorno Karabaj

En agosto pasado, ambos países firmaron en la Casa Blanca un compromiso preliminar para avanzar hacia un tratado, aún pendiente de ratificación parlamentaria

El plan contempla la creación de un corredor de transporte estratégico, denominado "Trump Route for International Peace and Prosperity", destinado a conectar Azerbaiyán con su enclave autónomo de Najicheván a través de territorio armenio, una de las principales disputas del conflicto

"La paz no la hacen las personas cautelosas ni quienes están demasiado concentrados en el pasado; la hacen quienes miran hacia el futuro", afirmó Vance durante su visita a Armenia

Tras su paso por el país, el vicepresidente viajó a Azerbaiyán para continuar las conversaciones regionales. Sin embargo, su agenda internacional y los compromisos diplomáticos lo llevaron a cancelar su presencia en Múnich

Consultado por periodistas sobre su programa en los próximos días, Vance evitó confirmar su asistencia a la conferencia alemana y señaló que su agenda es "siempre un poco frenética"

La Conferencia de Seguridad de Múnich es uno de los principales foros globales de política exterior y defensa, donde cada año se reúnen líderes y funcionarios de alto nivel para debatir los principales desafíos geopolíticos

La ausencia del vicepresidente estadounidense se produce en un momento de tensiones transatlánticas y de redefinición de la estrategia de Washington hacia Europa y otras regiones clave

