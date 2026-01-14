EEUU: Vance se consolida como favorito para la nominación republicana de 2028

Los primeros sondeos lo muestran con una amplia ventaja sobre eventuales rivales internos. A ello se suman respaldos relevantes dentro del universo conservador, como el de la activista Erika Kirk, recientemente designada al frente de Turning Point USA tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk.

El presidente Donald Trump identifica reiteradamente a Vance, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, como herederos naturales del movimiento MAGA. Rubio, por su parte, se mostró en varias ocasiones deferente con el vicepresidente, al afirmar que la nominación de 2028 "le pertenece" a Vance.

La señal más reciente llegó el domingo, cuando otro nombre mencionado como posible contendiente, el gobernador saliente de Virginia Glenn Youngkin, adoptó un tono similar. "Coincido con el presidente Trump y con Marco Rubio: creo que el vicepresidente Vance sería un gran candidato", afirmó en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre una eventual postulación propia.

Pese a la ventaja de Vance, la especulación no se apagó en torno a otros posibles aspirantes republicanos, entre ellos el gobernador de Florida Ron DeSantis y los senadores Ted Cruz, Josh Hawley y Rand Paul. Con excepción de Hawley, todos compitieron previamente por la presidencia y fueron derrotados por Trump en internas pasadas.

Aliados de la Casa Blanca consideran que algunas de las posiciones adoptadas por estos dirigentes resultan oportunistas u opositoras a la dupla Trump-Vance, e incluso deliberadamente provocadoras, al poner el foco en temas sensibles como la inteligencia artificial o la divulgación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein.

"Vance es el líder indiscutido", afirmó un veterano estratega de campañas de Trump, bajo condición de anonimato. "El carril anti-Vance es básicamente una búsqueda de deserciones entre las élites partidarias. Eso no funcionó contra Trump y DeSantis, y tampoco funcionará ahora, salvo que Vance se abra el flanco él mismo".

Vance evitó pronunciarse sobre 2028. En una entrevista reciente sostuvo que no quiere que "el foco en el futuro vaya en detrimento del trabajo actual". Como presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano, se espera que recaude fondos y recorra el país en apoyo a candidatos del partido de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, cuyos resultados servirán para medir su peso interno.

Personas cercanas al vicepresidente señalaron que los movimientos anticipados de potenciales rivales no ayudan a la agenda de la Casa Blanca ni al objetivo de retener el control del Congreso en un contexto de gobierno unificado. "Es temprano y, en términos generales, bastante absurdo", afirmó una fuente, al subrayar que las elecciones de medio término aún están a casi un año.

Entre los nombres que más ruido generaron figura Cruz, quien en los últimos meses chocó con la administración Trump por el nombramiento del titular de la NASA y por la postura de la Casa Blanca ante comentarios del presentador Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Kirk. (ANSA).