EEUU: Vance y Newsom, los preferidos de los estadounidenses para elecciones de 2028

Entre los republicanos y los independientes de orientación republicana, el 22% eligió al vicepresidente JD Vance, el 4% al secretario de Estado Marco Rubio y el 2% al gobernador de Florida Ron DeSantis.

Otro 3% declara querer una nueva candidatura de Trump, a pesar de que un tercer mandato presidencial está prohibido por la Constitución estadounidense.

Entre los demócratas y los independientes de orientación democrática, el 11% señaló al gobernador de California Gavin Newsom como el mejor candidato a la presidencia en 2028, el 5% a la exvicepresidenta Kamala Harris, el 4% a la estrella de los demócratas más progresistas Alexandria Ocasio-Cortez y el 2% al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

También en este caso, el 2% desearía que el expresidente Barack Obama se postulara de nuevo, a pesar de la restricción constitucional.

Lo que sorprende en el campo demócrata es que el 64% no tiene ninguna idea de quién podría ser el candidato ideal en tres años.

Más allá de las afiliaciones políticas, las cualidades más buscadas en un presidente son bastante similares.

La honestidad ocupa el primer lugar en la lista para ambos partidos y, aunque los votantes demócratas son más propensos a buscar un candidato "compasivo o empático" (12% frente al 6%), los porcentajes para otras características son similares.

