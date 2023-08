WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - Estados Unidos considera que hay rutas viables para exportar grano ucraniano a través de las aguas territoriales del país y por tierra, después de que Rusia se retiró de un acuerdo que protegía la venta del grano, dijo un funcionario estadounidense de alto rango, añadiendo que la meta es que vuelva a exportar en los promedios previos a la guerra en los próximos meses.

James O'Brien, jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado, dijo a Reuters en una entrevista: "Creo que hay rutas viables a través de las aguas territoriales de Ucrania y por tierra, y nuestro objetivo en los próximos meses es volver a exportar a los promedios de antes de la guerra desde Ucrania".

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo y normalmente envía millones de toneladas de alimentos desde sus puertos de Odesa y Mykolaiv, situados en aguas profundas del mar Negro, pero ha tenido que recurrir a sus puertos del río Danubio después de que Rusia se retiró del acuerdo el mes pasado.

Un funcionario agrícola de alto rango dijo el lunes que Ucrania está considerando la posibilidad de usar su recién probado corredor de exportación del mar Negro para los envíos de grano, después de que otros cargueros siguieron el primer tránsito con éxito de un buque en la ruta la semana pasada.

Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos desde que invadió a su vecino en febrero de 2022 y ha amenazado con tratar a todos los buques como posibles objetivos militares tras retirarse de un acuerdo de paso seguro respaldado por la ONU.

En respuesta, Ucrania anunció un "corredor humanitario" que sigue la costa occidental del mar, cerca de Rumanía y Bulgaria. Un buque portacontenedores con bandera de Hong Kong, bloqueado en el puerto de Odesa, recorrió la ruta la semana pasada sin ser atacado.

Los países occidentales han acusado a Rusia de usar los alimentos como arma de guerra al abandonar el acuerdo del mar Negro, que había contribuido a reducir los precios mundiales de los alimentos, y por atacar repetidamente en las últimas semanas puertos y almacenes de grano ucranianos.

Rusia afirma que el acuerdo no funcionaba correctamente, ya que no llegaba suficiente grano a los países más pobres. Afirma que sus propias exportaciones de alimentos, aunque no están directamente en el punto de mira, se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales que afectan al acceso a los puertos, los seguros y la banca. (Reporte de Daphne Psaledakis Editado en español por Javier López de Lérida)