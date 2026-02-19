EEUU vence a Canadá y se lleva el oro olímpico en hockey hielo femenino

La selección femenina de Estados Unidos se proclamó campeona olímpica en el hockey sobre hielo, este jueves en Milán, al vencer 2-1 en la final a Canadá, gracias a un tanto en la prórroga de Megan Keller

Desde la entrada en el programa olímpico del torneo femenino de hockey en Nagano 1998, Estados Unidos suma un tercer oro olímpico, después de los de 1998 y 2018. Los otros cinco (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) han sido para las canadienses

La final femenina de este jueves estuvo mucho más equilibrada que el duelo entre estadounidenses y canadienses en la fase de grupos, donde las primeras dominaron ampliamente

Esta vez fue Canadá quien se adelantó gracias a un dos contra uno que culminó con éxito Kristin O'Neill

Las canadienses resistieron luego con su ventaja gracias a las múltiples paradas de su arquera, Ann-Renée Desbiens, que consiguió desesperar a las estadounidenses

A menos de tres minutos del final del partido, un tiro lejano de Leila Thompson fue aprovechado por Hilary Knight, que desvió el puck para poner el 1-1 en el marcador (58')

Estados Unidos forzó la prórroga, con un periodo suplementario de veinte minutos con tres jugadoras de campo contra tres

Poco después de cuatro minutos transcurridos de ese tiempo suplementario, Megan Keller pudo plantarse ante Desbiens, a la que batió para el 2-1 definitivo (65')

Estados Unidos y Canadá se han enfrentado ya en siete ocasiones en la final olímpica femenina de hockey. La única vez que el oro en unos Juegos no se decidió con un partido entre esos dos selecciones fue en Turín 2006, cuando Canadá se impuso a Suecia

En el partido por el bronce, disputado unas horas antes, Suiza derrotó por 2-1 a Suecia en la prolongación, con un tanto de Alina Müller

Estados Unidos y Canadá también podrían enfrentarse el domingo en la final del hockey masculino. Ambos están clasificados para semifinales y se medirán el viernes en esa ronda a Eslovaquia y a la defensora del título Finlandia