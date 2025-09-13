LA NACION

EE.UU. vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto

Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 m

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EE.UU. vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto
EE.UU. vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixtoBRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 metros mixto, imponiéndose en la pugna por el título a los Países Bajos de Femke Bol, que fueron plata.

El 'Team USA', con un cuarteto compuesto por Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver y Alexis Holmes, terminó en 3 minutos, 8 segundos y 80 centésimas, el mismo tiempo que hace dos años en Budapest.

Países Bajos, campeón olímpico, fue plata con un tiempo de 3:09.96 en un cuarteto donde destacaba Bol, su estrella de los 400 metros vallas.

El bronce fue para Bélgica, con un tiempo de 3:10.61.

España se había quedado unas horas antes en puertas de entrar en la final, con el noveno mejor crono de las series, cuando los ocho primeros se clasificaban a la lucha por las medallas.

vg-aco-dr/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI
    1

    Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI

  2. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?
    2

    El “dueño” del rating. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?

  3. La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos
    3

    La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos

  4. Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
    4

    Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming

Cargando banners ...