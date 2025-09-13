EE.UU. vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto
Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 m
- 1 minuto de lectura'
Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 metros mixto, imponiéndose en la pugna por el título a los Países Bajos de Femke Bol, que fueron plata.
El 'Team USA', con un cuarteto compuesto por Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver y Alexis Holmes, terminó en 3 minutos, 8 segundos y 80 centésimas, el mismo tiempo que hace dos años en Budapest.
Países Bajos, campeón olímpico, fue plata con un tiempo de 3:09.96 en un cuarteto donde destacaba Bol, su estrella de los 400 metros vallas.
El bronce fue para Bélgica, con un tiempo de 3:10.61.
España se había quedado unas horas antes en puertas de entrar en la final, con el noveno mejor crono de las series, cuando los ocho primeros se clasificaban a la lucha por las medallas.
vg-aco-dr/mcd
Otras noticias de Mundial de Atletismo
- 1
Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI
- 2
El “dueño” del rating. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?
- 3
La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos
- 4
Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming