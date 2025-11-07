EEUU vendió fusiles de francotirador a unidad policial brasileña implicada en redada mortal

Por Gram Slattery y Fabio Teixeira

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos aprobó el año pasado la venta de fusiles de francotirador a una unidad policial de Brasil, obviando las preocupaciones de la embajadora estadounidense y otros diplomáticos de que las armas pudieran ser usadas en ejecuciones extrajudiciales, según tres funcionarios y exfuncionarios estadounidenses y documentos vistos por Reuters.

La unidad de la policía de Río de Janeiro que adquirió las armas, conocida como BOPE, desempeñó un papel central en una redada la semana pasada que dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías. Esa acción suscitó la condena de defensores de los derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, que alegaron que algunas de las muertes podrían haber sido ilegales.

El BOPE compró 20 rifles de francotirador fabricados por Daniel Defense LLC, con sede en Georgia, en un acuerdo no anunciado en mayo de 2023, durante el Gobierno de Joe Biden, según documentos internos de la policía de Río vistos por Reuters. Las armas no se recibieron hasta 2024, en medio de un debate en el Departamento de Estado sobre la conveniencia de la venta, según documentos internos de ambos.

Según la legislación estadounidense, las exportaciones de armas suelen necesitar la aprobación del Gobierno. Aunque el Departamento de Comercio suele emitir la licencia definitiva, el Departamento de Estado desempeña un papel clave en el proceso.

Elizabeth Bagley, entonces embajadora de Estados Unidos en Brasil, se opuso al acuerdo, al igual que algunos diplomáticos que trabajaban en asuntos de derechos humanos y aplicación de la ley, según un memorando del Departamento de Estado de enero de 2024 visto por Reuters. Ese memorando describe al BOPE como "una de las unidades policiales más notorias de Brasil en lo que respecta a muertes de civiles".

La policía de Río, de la que BOPE es la unidad más notoria, fue responsable de 703 muertes el año pasado, según datos oficiales consolidados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Reuters no pudo establecer si los rifles de francotirador de fabricación estadounidense fueron usados por el BOPE en la redada de la semana pasada.

El BOPE también compró silenciadores para los rifles, fabricados por Griffin Armament, con sede en Wisconsin, pero el envío fue bloqueado inicialmente por Washington, según los documentos y las fuentes. Reuters no pudo determinar si fueron finalmente enviados en una fecha posterior.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que ninguno de los equipos habría sido denegado o retrasado bajo la actual administración. En abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló la guía 2023 emitida por Biden, que ponía restricciones más estrictas relacionadas con los derechos humanos a las exportaciones de armas.

"Las desastrosas políticas exteriores de la administración anterior ayudaron e instigaron a las pandillas más violentas de nuestro hemisferio", dijo un portavoz del Departamento de Estado a Reuters.

"El año pasado, el Departamento de Estado de Biden negó equipos defensivos críticos a socios de seguridad de confianza en Brasil mientras les pedía que protegieran al presidente Biden durante su viaje de 2024 a Río. En aras de un hemisferio más seguro, seguimos comprometidos a garantizar que nuestros socios tengan lo que necesitan para luchar contra criminales despiadados", agregó.

Biden visitó Brasil a finales de 2024 para asistir a la cumbre del G20 de ese año.

La compra -por valor de unos US$150.000- no fue la primera de este tipo realizada por el BOPE. La unidad importó con éxito al menos 800 rifles de fabricación estadounidense en el pasado, según documentos del Departamento de Estado. No obstante, una serie de redadas mortales en las que se vio implicada la unidad en los últimos años cambió el cálculo de algunos diplomáticos, según los funcionarios y los documentos.

Entre los partidarios más acérrimos de la operación estaba Ricardo Pita, entonces máximo responsable de la política hacia América Latina en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron permanecer en el anonimato para describir las deliberaciones internas.

Pita, nacido en Venezuela, es ahora asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. En ese cargo se reunió en mayo con el ahora encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un prominente aliado de Trump que ha sido un abierto defensor del trabajo del BOPE.

Daniel Defense, Griffin Armament, la policía de Río y el gobierno del estado de Río no respondieron a las solicitudes de comentarios, como tampoco lo hizo el Departamento de Comercio. (Editado en español por Carlos Serrano)