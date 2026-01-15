EEUU: Verizon otorga créditos de US$20 tras una prolongada caída del servicio

La caída del servicio, que impactó a usuarios de la mayor red inalámbrica de Estados Unidos, se inició alrededor del mediodía (hora del Este) y se prolongó más allá de las 22, según informó la compañía.

"Ayer no cumplimos con el estándar de excelencia que ustedes esperan y que nosotros mismos esperamos", señaló Verizon en un comunicado difundido en la red social X.

"Para ofrecer algún alivio, estamos otorgando un crédito de US$ 20 que puede canjearse fácilmente ingresando a la aplicación myVerizon", agregó.

La interrupción generó reacciones políticas. El miércoles por la noche, el asambleísta republicano del estado de Nueva York Anil Beephan Jr. solicitó al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se investigue lo ocurrido.

Beephan afirmó que la caída del servicio tuvo un "impacto significativo e inaceptable en la seguridad pública", al afectar el acceso confiable a comunicaciones de emergencia y a sistemas críticos de respuesta. (ANSA).