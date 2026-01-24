EEUU: víctima de Minneapolis era enfermero del Departamento de Veteranos

Pretti era un ávido amante de la naturaleza y disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro Catahoula Leopard, quien también falleció recientemente. Había participado en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente de ICE a principios de enero. "Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy turbado por lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más", dijo Michael Pretti, padre de Alex. "Sentía que protestar era una forma de expresar su solidaridad con los demás", añadió.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales muestran que no tenía antecedentes penales, y su familia afirmó que nunca había tenido problemas con las fuerzas del orden, salvo un par de multas de tránsito.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Wisconsin, le instaron a tener cuidado durante las protestas. "Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas; le dijimos que fuera a protestar, pero que no se involucrara, que no hiciera ninguna tontería", dijo Michael Pretti. "Y él dijo que lo sabía. Lo sabía", continuó.

Por su parte, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que el hombre estaba armado. "Tenía una pistola con dos cargadores".

El funcionario señaló que la situación está evolucionando y proporcionó una foto de la presunta arma de fuego, que parece ser una Sig Sauer Emperor Scorpion. No está claro si el hombre blandía el arma abiertamente o si la llevaba oculta en el momento del disparo. Tampoco está claro si poseía un permiso de armas, requerido en el estado. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha descrito las circunstancias del tiroteo.

