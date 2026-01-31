EEUU: víctimas de Epstein acusan al Departamento de Justicia de revictimizarlas

"Si no están protegiendo a las sobrevivientes, entonces ¨a quién están protegiendo realmente?", se preguntó Danielle Bensky, una de las denunciantes, al cuestionar la decisión del Departamento de Justicia. Según explicó, los archivos hechos públicos incluyen los nombres de numerosas víctimas, mientras que los de presuntos abusadores y cómplices permanecen en muchos casos ocultos.

Bensky afirmó en una entrevista con Erin Burnett en CNN que la confianza de las denunciantes en el Departamento de Justicia es hoy "mínima". "Se toman el tiempo para censurar los nombres de los autores del delito, pero dejan completamente expuestos los nombres de personas vulnerables", sostuvo.

En un duro comunicado conjunto, las víctimas calificaron la situación como "escandalosa" y denunciaron una nueva forma de revictimización. "Como sobrevivientes, nunca deberíamos ser nosotras las nombradas, examinadas y retraumatizadas, mientras los cómplices de Epstein siguen beneficiándose de la confidencialidad", afirmaron, al considerar que se trata de "una traición a las mismas personas que este proceso debería proteger".

Las denunciantes recordaron que Virginia Roberts Giuffre ya había señalado la existencia de numerosos abusadores vinculados a la red de Epstein, muchos de los cuales aún no han sido identificados públicamente. "La opinión pública sigue sin conocer quién lo permitió, quién participó en su explotación y quién fue protegido durante años", subrayaron, al tiempo que recordaron que cientos de mujeres se han presentado con denuncias similares.

Las sobrevivientes sostienen que el Departamento de Justicia no puede dar por concluida la publicación de los archivos mientras no se difundan todos los documentos legalmente requeridos y no se exponga por completo a todos los responsables y encubridores. En ese sentido, reclamaron explicaciones directas de la fiscal general Pam Bondi, quien está prevista para comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes el próximo 11 de febrero.

"Las víctimas merecen respuestas y el público merece la verdad", afirmaron. "Esto no ha terminado. No nos detendremos hasta que la verdad sea completamente revelada y cada culpable rinda cuentas por sus actos". Las denunciantes insistieron además en que el reclamo no tiene motivaciones políticas y pidieron a demócratas y republicanos que se unan en respaldo a los sobrevivientes para exigir la publicación completa de los documentos vinculados al caso Epstein.

En otro de los archivos divulgados, aparece citada Mira Nair, madre del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Según una email de octubre de 2009 enviada por la agente de prensa Peggy Siegal, se hace referencia a una fiesta en la casa de Ghislaine Maxwell con motivo de la proyección de la película Amelia, dirigida por Nair.

De acuerdo con lo informado por el New York Post, al evento habrían asistido también figuras como el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeff Bezos.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia revelan además que la cuenta de Jeffrey Epstein en Xbox Live fue bloqueada y desactivada en 2013, luego de que el ex financista fuera incluido en el registro de delincuentes sexuales.

Según una email enviada en diciembre de ese año por Microsoft a la dirección electrónica "jeevacation", la suspensión fue permanente y se realizó en cumplimiento de un acuerdo con la fiscalía del estado de Nueva York. La medida apuntaba a excluir a los delincuentes sexuales de los videojuegos en línea para minimizar riesgos. (ANSA).