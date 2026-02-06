EEUU: Video de Trump, los Obama como monos, entre la indignación y los "likes"

El video, que recibió miles de "me gusta", desató una polémica, pues provocó críticas bipartidistas en el país y una dura condena por parte de la Unión Europea, que declaró que "el racismo, la incitación al odio y el contenido ilegal no tienen espacio online, no porque lo diga la Comisión, sino porque son ilegales en la vida real"

La Casa Blanca intentó defender la publicación, relativizando la situación a un "meme de video de Internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León"

"Por favor, detengan esta falsa indignación y hablen de algo realmente importante para el público estadounidense", respondió la portavoz Karoline Leavitt

Sin embargo, unas horas después, el video generado por Inteligencia Artificil fue eliminado, y se culpó a un miembro del personal que lo publicó por error

Mientras, otra ola de indignación había golpeado al magnate, tras la revelación de que condicionaría la liberación de fondos federales para un túnel ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey a que la icónica estación Penn de Nueva York y el aeropuerto Dulles de Washington llevaran su nombre: una megalomanía que rayaba en el culto a la personalidad, según sus críticos

El impactante video, una de las muchas publicaciones nocturnas de Trump, denuncia la manipulación de la maquinaria electoral en estados clave, con una escena final en la que las caras sonrientes de los Obama se superponen a las de dos primates, mientras suena de fondo la canción "The Lion Sleeps Tonight"

Otros líderes demócratas, como Hillary Clinton, Alexandria Ocasio-Cortez y Kamala Harris, aparecen como animales, incluyendo a Joe Biden, representado como un primate comiendo un plátano

Todos se inclinan ante Donald, quien aparece como un león

"Trump es un individuo despreciable, desquiciado y malvado

¨Por qué líderes republicanos como John Thune siguen apoyando a este hombre infeliz? Todos los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump", criticó con dureza el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, favorito demócrata para la la carrera hacia la Casa Blanca, condenó el "comportamiento repugnante" del presidente e instó a todos los republicanos a denunciarlo

Algunos, de hecho, lo hicieron. Por ejemplo, el senador afroamericano Tim Scott, quien soñaba con convertirse en el Obama republicano

"Es lo más racista que vi salir de esta Casa Blanca", dijo, y exigió su eliminación

Por su lado, Derrick Johnson, presidente de la NAACP (la organización estadounidense más antigua y longeva contra la discriminación de las personas negras), también calificó el video de "abiertamente racista, repugnante y despreciable"

Una portavoz de Obama dijo que el expresidente no haría comentarios

Esta no es la primera vez que Trump ataca a Obama, cuyo origen estadounidense ha cuestionado durante años con la teoría del "Birther" y cuyo Premio Nobel envidia

Tampoco se ha privado de burlarse de otros líderes demócratas: recientemente publicó un video racista de Jeffries con sombrero y bigote mexicano

Pero nunca antes había caído tan bajo, hasta el punto de revivir un cliché racista utilizado históricamente por traficantes de esclavos y defensores de la segregación para deshumanizar a las personas de color y justificar linchamientos y otras atrocidades

Trump, sin embargo, tiene un historial de comentarios despectivos hacia los afroamericanos, las mujeres y los inmigrantes

Y durante su segundo mandato, las cuentas oficiales de la Casa Blanca, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional compartieron imágenes y lemas que evocan mensajes de supremacía blanca. (ANSA)