EEUU: Violado el espacio aéreo sobre el resort de Trump en Florida

El comando informó de ello en su cuenta de la red social X.

"Esta mañana, un F-16 del NORAD interceptó una aeronave que había entrado en el espacio aéreo restringido sobre Palm Beach", decía el comunicado.

"La situación se resolvió sin problemas".

Esta no es la primera vez que el comando ha tenido que intervenir debido a la entrada de una aeronave en el espacio aéreo sobre las residencias de Trump: el 1 de diciembre, volvió a ocurrir en Mar-a-Lago, mientras que en septiembre sucedió cinco veces en un solo día sobre el club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, donde el presidente pasaba el fin de semana.

(ANSA).