EEUU: votantes latinos, clave para el demócrata Talarico en Texas

De acuerdo con el Houston Chronicle, el respaldo en condados de mayoría hispana fue determinante para que Talarico superara a su rival interna, la congresista Jasmine Crockett.

Según ese medio, el demócrata logró amplias ventajas en condados con mayoría latina como Bexar, Webb, Cameron e Hidalgo, lo que le permitió compensar el desempeño de Crockett en grandes áreas urbanas como Houston y Dallas.

El Houston Chronicle atribuye ese resultado a una estrategia dirigida específicamente a comunidades latinas, que incluyó publicidad en español, presencia en medios hispanos y campañas durante las transmisiones de fútbol y programas culturales.

La participación latina también creció notablemente. Un análisis del medio estadounidense Politico señala que en al menos cinco condados rurales con mayoría latina más personas votaron en la primaria demócrata de 2026 que las que habían respaldado a la candidata demócrata en las presidenciales de 2024.

El portal afirma que los votantes hispanos acudieron "en masa" a las urnas, revirtiendo parcialmente una tendencia reciente de pérdida de apoyo demócrata en el sur de Texas.

Parte del respaldo a Talarico se explica por sus posiciones políticas y por su mensaje dirigido a las comunidades hispanas.

Según Politico y el Houston Chronicle, el candidato centró su campaña en temas económicos: como el costo de vida, los salarios y el acceso a la salud y a la educación, que preocupan particularmente a los votantes latinos.

Además, presentó una narrativa centrada en valores religiosos y comunitarios que resonó entre sectores latinos más conservadores culturalmente, mientras criticaba las políticas económicas republicanas que, según su campaña, afectan a trabajadores y familias inmigrantes.

Las encuestas previas ya anticipaban una contienda competitiva. Un sondeo de Emerson College Polling realizado antes de la votación encontró a Talarico con una ligera ventaja entre los votantes demócratas probables, con 52% frente a 47% para Crockett. En una medición anterior del mismo instituto, el legislador de Austin lideraba con 47% frente a 38%, con 15% de indecisos, lo que sugería un crecimiento progresivo de su campaña.

El comportamiento del electorado latino también refleja un contexto político más amplio. El diario español El País señala que el aumento del voto demócrata en varios condados de mayoría hispana del sur del estado representa un "giro" que vuelve a abrir la competencia política en Texas, después de años en los que los republicanos habían ganado terreno entre estos votantes.

Factores como la inflación, los aranceles y las políticas migratorias más duras a nivel nacional han influido en ese cambio en las preferencias electorales.

Aunque Texas sigue siendo considerado un bastión republicano, la movilización de votantes latinos —uno de los grupos demográficos de mayor crecimiento en el estado— podría convertirse en un elemento decisivo en las elecciones de noviembre.

Analistas citados por medios estadounidenses señalan que la victoria de Talarico en las primarias demuestra que el voto latino continúa siendo volátil y capaz de redefinir el equilibrio político en uno de los estados más importantes del país. (ANSA).