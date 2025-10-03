EEUU vuelve a atacar a una supuesta embarcación del narcotráfico cerca de Venezuela

(Agrega comentarios de secretario Defensa, descripción de video)

WASHINGTON, 3 oct (Reuters) - Estados Unidos mató a cuatro personas en un ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas ilegales, informó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el que sería al menos el cuarto ataque de este tipo en las últimas semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha determinado que su país está involucrado en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga. Expertos legales han cuestionado la legalidad de matar a presuntos narcotraficantes en el mar en lugar de detenerlos a ellos y a su cargamento.

En una publicación en X, Hegseth dijo que el ataque se realizó en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela.

"¡¡¡Estos ataques continuarán hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense!!!!", afirmó Hegseth.

En un video de casi 40 segundos compartido por Hegseth, se puede ver una embarcación moviéndose por el agua antes de que varios proyectiles parezcan impactar en el agua, provocándole una explosión.

Hegseth afirmó, sin aportar pruebas, que la información de inteligencia confirmó "sin lugar a dudas" que la embarcación transportaba drogas y que las personas a bordo eran "narcoterroristas". Añadió que la embarcación transportaba una cantidad "sustancial" de drogas, sin detallar la cantidad ni el tipo de las presuntas drogas.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; editado en español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)