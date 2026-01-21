EEUU: Wall Street acelera tras señales de distensión de Trump por Groenlandia

El Dow Jones subió un 1,05% hasta los 49.000,20 puntos, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,17% a 23.338,04 puntos y el S&P 500 ganó un 1,05%, hasta los 6.868,10 puntos.

Según los operadores, el principal motor de la jornada fue la señal de distensión enviada por Trump desde el Foro Económico Mundial de Davos, donde afirmó que Estados Unidos buscará negociar el control de Groenlandia pero descartó el uso de la fuerza, un mensaje que contribuyó a reducir temores geopolíticos y a mejorar el apetito por el riesgo.

La ofensiva del mandatario sobre la isla ártica había generado en los últimos días inquietud en los mercados, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Europa y de advertencias sobre un posible impacto en la cohesión de la OTAN y en las relaciones comerciales transatlánticas.

El alivio también se vio reforzado por el tono optimista de Trump sobre la economía estadounidense, al reiterar que el país avanza hacia un crecimiento del 5,4% y que la inflación "ha sido derrotada", lo que alentó compras en el sector tecnológico y financiero.

Analistas señalaron que la combinación de menor riesgo geopolítico inmediato y expectativas de un crecimiento sólido en Estados Unidos favoreció un repunte generalizado de los índices, en una jornada marcada por el regreso de los inversores a los activos de mayor riesgo tras varios días de cautela.

El avance de los mercados también se vio favorecido por las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en el corto plazo, en un contexto de inflación en desaceleración y señales de fortaleza en el mercado laboral estadounidense.

Operadores señalaron que el escenario de crecimiento sólido con inflación contenida refuerza la apuesta por un posible "aterrizaje suave" de la economía, uno de los principales objetivos de la política monetaria.

Además, la jornada estuvo acompañada por un renovado impulso en el sector tecnológico y financiero, en medio de una temporada de balances que viene mostrando resultados mejores a los previstos.

El optimismo sobre las perspectivas corporativas y el menor riesgo geopolítico inmediato contribuyeron a un repunte generalizado del apetito por activos de riesgo, luego de varias sesiones marcadas por la cautela. (ANSA).