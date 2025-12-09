EEUU.- Walmart debuta en el Nasdaq tras 53 años cotizando en LA NACION

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) Las acciones del gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart han comenzado a cotizar este martes en el Nasdaq Stock Market (Nasdaq), después de haberse negociado durante 53 años en el New York Stock Exchange (NYSE), culminando así la mayor 'fuga' al mercado electrónico desde la Bolsa de Nueva York. Los títulos de Walmart, que siguen negociándose en el Nasdaq bajo el símbolo 'WMT' empleado en Wall Street, han marcado un primer precio de US$113,95, con una subida del 0,34% respecto del último precio de US$113,56 al cierre de su última sesión en el NYSE. La compañía minorista, que anunció en noviembre su mudanza a la mayor bolsa electrónica de EE. UU., ha explicado que la decisión fue tomada tras evaluar diversos factores, como la ejecución de operaciones, la alineación de marca y un enfoque compartido en la innovación tecnológica para consolidar la posición de Walmart como el minorista omnicanal líder a nivel mundial. "Nuestra decisión de cotizar en Nasdaq refleja el profundo compromiso de Walmart con la innovación y el crecimiento como minorista omnicanal impulsado por las personas y la tecnología", afirmó Doug McMillon, presidente y consejero delegado de Walmart, para quien el enfoque de Nasdaq en la tecnología y su apoyo a las empresas que impulsan la transformación digital se alinean perfectamente con la visión estratégica de Walmart. De su lado, Adena Friedman, presidenta y CEO de Nasdaq, ha dado la bienvenida al gigante de la distribución, expresando su confianza en poder apoyar "la próxima era de crecimiento de Walmart mientras impulsan la innovación a gran escala y redefinen la forma en que las comunidades de todo el mundo interactúan con el comercio". Aunque las acciones de Walmart comenzaron a negociarse en 1970, no sería hasta el 1 de octubre de 1972 cuando cotizaron por primera vez en el NYSE, siempre con el símbolo 'WMT'. La marcha de Walmart, cuya capitalización bursátil supera actualmente los US$900.000 millones (772.751 millones de euros), supone la principal deserción sufrida por la Bolsa de Nueva York, que en los últimos años ha sufrido varios cambios de cotización de sus componentes hacia el Nasdaq. Con anterioridad, otras grandes empresas como Pepsico (2017), DoorDash (2023), Linde (2023), Palantir Technologies (2024), Campbell Soup (2024), Kimberly-Clark (2025), Thomson Reuters (2025) o Shopify (2025) han transferido su cotización al Nasdaq desde NYSE, mientras que en sentido opuesto han protagonizado movimientos Etsy (2025), BlackBerry (2017), Oracle (2013) o Charles Schwab (2005).