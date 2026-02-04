EEUU: Washington Post elimina su histórica sección de deportes en ola de despidos

El anuncio fue realizado por el editor ejecutivo Matt Murray en una reunión virtual con empleados, en la que confirmó un "amplio reajuste estratégico" destinado a replantear el enfoque editorial del diario, propiedad del empresario Jeff Bezos.

Según reportes, la reestructuración incluye la eliminación del departamento de deportes tal como existe hoy, con decenas de periodistas afectados. Algunos de ellos podrían ser reubicados para cubrir el deporte como fenómeno cultural o mantenerse en la edición impresa, pero gran parte de la cobertura tradicional será desmantelada.

Además de deportes, el diario reducirá su presencia internacional, reconfigurará su sección local (metro) y cerrará otras áreas como la dedicada a libros, al tiempo que suspende el popular podcast diario "Post Reports".

Los recortes se dan en medio de una ola de despidos que, según fuentes dentro del medio, podría afectar a centenares de empleados y reflejan la necesidad del periódico de adaptarse a un entorno mediático cada vez más competitivo, con desafíos en ingresos por publicidad y cambios en los hábitos de los lectores.

El gremio de trabajadores y periodistas ha criticado duramente las medidas, advirtiendo que significan una erosión de la calidad periodística y un debilitamiento de la misión editorial del diario. Reclamos en redes sociales con la etiqueta #SaveThePost acompañaron las reacciones de reporteros y excolaboradores que definieron la decisión como un duro golpe al periodismo tradicional.

Especialistas en medios señalan que la medida se produce cuando otros grandes diarios estadounidenses han buscado diversificar o incluso expandir su cobertura, como es el caso de The New York Times, que ha reforzado segmentos de productos digitales y contenidos especializados.

La cobertura de deportes del Post había sido considerada durante décadas una referencia en el periodismo estadounidense, con figuras destacadas que ayudaron a moldear la narrativa deportiva nacional, y su cierre marca un momento crítico en la evolución de la industria de noticias impresas y digitales (ANSA).