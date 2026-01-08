EEUU: Washington se retira de 66 organismos internacionales

Según la administración estadounidense, estas organizaciones "operan en contraste con los intereses nacionales" de Estados Unidos y responden a una lógica global que, a juicio de Washington, se alejó de los objetivos originales de cooperación y pragmatismo.

Entre los organismos alcanzados por la decisión figuran ONU Mujeres, dedicada a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), considerados pilares del sistema de la ONU en la lucha contra el calentamiento global.

"Como muestra la lista, lo que comenzó como una estructura pragmática de organizaciones internacionales para la paz y la cooperación se transformó en una vasta arquitectura global, muchas veces dominada por una ideología progresista y desvinculada de los intereses nacionales", afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al justificar la medida.

La Unfccc fue creada en 1992 y reúne a prácticamente todos los países del mundo con el objetivo de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero para contener la crisis climática. En ese marco, la salida de Estados Unidos implica un golpe político relevante, dado que el país es la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor global de contaminantes.

Desde la Unión Europea, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra calificó la decisión como "lamentable e infeliz", al advertir que debilita los esfuerzos multilaterales para enfrentar el calentamiento global y otros desafíos comunes.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump orientada a reducir el peso de los organismos multilaterales y priorizar acuerdos bilaterales o marcos de cooperación considerados más favorables a los intereses estadounidenses.

Esta política ya había tenido un antecedente relevante a comienzos de 2025, cuando el mandatario dispuso el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), responsable de canalizar la asistencia económica y humanitaria del país a otras naciones.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha cuestionado reiteradamente el rol de las instituciones internacionales, a las que acusa de ineficiencia, sesgo ideológico y costos excesivos para los contribuyentes estadounidenses.

Analistas advierten que la retirada de Estados Unidos de múltiples organismos internacionales podría reconfigurar el equilibrio de poder dentro del sistema multilateral, ampliando el margen de influencia de otros actores globales y profundizando las tensiones entre Washington y sus aliados tradicionales. (ANSA).