EEUU.- Wendy's gana US$38,3 millones en el tercer trimestre, un 11,8% menos, ajusta previsiones y reparte dividendos

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida Wendy's registró unos beneficios netos de US$44,3 millones (38,3 millones de euros) durante el tercer trimestre, equivalente a un retroceso interanual del 11,8%.

Los ingresos se situaron en los US$549,5 millones (475,4 millones de euros), un 3% menos. Las ventas propias aportaron US$233,2 millones (201,8 millones de euros), mientras que el resto del montante provino de la facturación y las comisiones de los franquiciados o de la publicidad.

Al mismo tiempo, los gastos en los que incurrió la empresa se moderaron un 3,1% tras quedarse en los US$457,5 millones (395,8 millones de euros).

Ya en el dato acumulado hasta septiembre, Wendy's ganó US$138,6 millones (119,9 millones de euros) y se anotó una cifra de negocio de US$1.634 millones (1.414 millones de euros), esto es un 5,7% y un 2,3% menos, respectivamente.

"Los resultados del tercer trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas al dar testimonio de la continua fortaleza de nuestras operaciones internacional con un crecimiento del 8,6% en las ventas totales, la incorporación de 54 nuevos restaurantes a nivel mundial y un crecimiento del Ebitda [resultado bruto de explotación] ajustado", ha afirmado el consejero delegado interino, Ken Cook.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

La compañía continúa esperando que las ventas globales caigan entre un 3% y un 5% en 2025 y que el Ebitda ajustado se quede entre los US$505 y 525 millones (436,9 y 454,2 millones de euros).

De su lado, ha revisado al alza sus estimaciones de 'cash flow' al rango de US$195 a 210 millones (168,7 a 181,7 millones de euros) desde los 160 a 175 millones de dólares (138,4 a 151,4 millones de euros) anteriores.

Asimismo, ha declarado un dividendo trimestral de US$0,14 (0,12 euros) pagadero el 15 de diciembre a todos los accionistas que figuren como tal al cierre del parqué dos semanas antes.