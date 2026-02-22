EEUU: Werder Bremen anuló gira por Minnesota

"Jugar en una ciudad donde reinan los disturbios y se dispara a la gente no refleja nuestros valores. Además, ya no está claro qué jugadores pueden entrar en Estados Unidos debido a los requisitos de entrada más estrictos", declaró el director ejecutivo del Werder Bremen, Klaus Filbry.

En una entrevista que ofreció a Deich Stube, el directivo del Werder Bremen aludía a los recientes sucesos en Minneapolis, donde dos personas murieron en incidentes con agentes federales.

Filbry también explicó que otro factor considerado para la cancelación de la gira fue la incertidumbre sobre los requisitos de entrada a Estados Unidos, como "la monitorización de la actividad en redes sociales durante los últimos cinco años".

Por último, Filbry también habló de "riesgos económicos" y "dificultades de planificación" dada la situación deportiva del Werder Bremen, que pelea por la permanencia en la primera división del fútbol alemán. (ANSA).