EEUU: Wiles descarta un tercer mandato de Trump y anticipa triunfo republicano en 2026

"No. Pero se está divirtiendo… sabe que vuelve loca a la gente", afirmó Wiles en una entrevista con la revista Vanity Fair, al referirse a las especulaciones recurrentes sobre una eventual continuidad de Trump más allá de los límites constitucionales.

En la misma conversación, la jefa de gabinete se mostró confiada en una victoria republicana en las elecciones legislativas de medio término de 2026, en un contexto de fuerte polarización política y con el oficialismo apostando a retener y ampliar su influencia en el Congreso.

Las declaraciones de Wiles buscan poner fin a los rumores alimentados por comentarios públicos y gestos del propio Trump, que en reiteradas ocasiones ha sugerido -en tono provocador- escenarios que desafían las normas institucionales, generando debate y críticas entre sus opositores.

La 22a Enmienda de la Constitución estadounidense limita a dos los mandatos presidenciales, una norma vigente desde 1951 y que ha sido considerada un pilar del sistema democrático del país. Cualquier intento de modificarla requeriría una compleja reforma constitucional con amplios consensos políticos, considerada inviable en el escenario actual.

Pese a ello, Trump ha utilizado con frecuencia la ambigüedad y la provocación como herramientas políticas, manteniendo a sus adversarios y a la opinión pública en estado de alerta constante. Según Wiles, esa estrategia responde más a un estilo comunicacional que a un proyecto real de continuidad en el poder. (ANSA).