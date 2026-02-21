EEUU: WSJ acusa a Trump de atacar a la Corte y defiende el fallo

En un duro editorial, el influyente diario conservador sostuvo que la decisión del máximo tribunal constituye una "monumental reivindicación de la separación de poderes consagrada en la Constitución" y sugirió que podría considerarse "el verdadero Liberation Day de los aranceles"

El periódico advirtió además que la retórica del mandatario contra los jueces podría "empujar a algunos de sus seguidores a recurrir a la violencia contra los magistrados", subrayando la gravedad institucional del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial

Las críticas del presidente se intensificaron después de que la Corte fallara por 6 votos contra 3 invalidando la mayor parte de los aranceles, lo que provocó una reacción inusualmente dura desde la Casa Blanca

Trump calificó a los jueces de la mayoría como una "vergüenza para nuestra nación" y "muy antipatriotas y desleales a la Constitución", al tiempo que elogió a los magistrados disidentes

El presidente llegó a sugerir que la mayoría habría sido "influenciada por intereses extranjeros" y afirmó que los jueces designados por presidentes demócratas eran "tontos" y "lacayos" de republicanos moderados y demócratas

"La decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y estoy avergonzado de ciertos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca

El fallo resulta particularmente significativo dado que el tribunal mantiene una mayoría conservadora de 6 a 3, que en numerosas ocasiones ha fallado a favor del mandatario. Dos de los jueces que votaron con la mayoría —Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett— fueron designados por el propio Trump

Si bien los presidentes estadounidenses suelen criticar decisiones judiciales que afectan sus políticas, el uso de un lenguaje tan personal y severo contra los magistrados es considerado altamente inusual en la tradición institucional del país

El consejo editorial del Wall Street Journal añadió que la sentencia desmiente la acusación sostenida por sectores demócratas de que la Corte Suprema sería un mero instrumento político de Trump, al demostrar que está dispuesta a frenar "abusos de poder de presidentes de ambos partidos", en línea con el sistema de controles y equilibrios previsto por la Constitución

La disputa judicial se originó en las tarifas comerciales impuestas por la administración republicana, defendidas por Trump como eje de su estrategia económica para proteger la industria estadounidense, reducir el déficit comercial y presionar a socios internacionales

Diversos tribunales federales habían cuestionado previamente el alcance de los poderes presidenciales para imponer aranceles invocando razones de seguridad nacional o emergencia económica, un punto que terminó llegando al máximo tribunal en medio de un clima político polarizado y con impacto en mercados y relaciones comerciales. (ANSA)