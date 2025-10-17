EE.UU. y Brasil dicen que quieren una reunión entre Trump y Lula lo antes posible

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) -

Representantes estadounidenses y brasileños mantuvieron el jueves conversaciones comerciales que ambas partes calificaron de positivas y acordaron trabajar para programar una reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva "a la mayor brevedad posible".

En un comunicado conjunto, las delegaciones afirmaron que "mantendrán conversaciones en múltiples frentes en el futuro inmediato y establecerán un camino de trabajo para avanzar", aunque no se dio un calendario para la reunión propuesta entre Trump y Lula.

Las conversaciones en Washington, en las que participaron el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el representante de Comercio de Estados Unidos Jamieson Greer y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil Mauro Vieira, marcan el último contacto diplomático entre los dos países en las últimas semanas después de meses de una relación congelada.

"Este es un comienzo auspicioso para un proceso de negociación en el que trabajaremos para normalizar y abrir nuevos caminos para las relaciones bilaterales", dijo Vieira a periodistas en Washington.

Trump aumentó los aranceles a las importaciones estadounidenses de la mayoría de los productos brasileños al 50% desde el 10% a principios de agosto, vinculando la medida a lo que llamó una "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro acabó siendo condenado en septiembre por un panel del Tribunal Supremo a más de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado después de que perdiera las elecciones de 2022 frente a Lula.

La semana pasada Trump y Lula hablaron por teléfono, tras un breve encuentro en las Naciones Unidas en septiembre, después del cual ambos dijeron haber salido con impresiones positivas.

Durante la llamada, acordaron reunirse en persona, aumentando las esperanzas de un deshielo en las relaciones bilaterales, que se encuentran en su punto más bajo en décadas.

Las conversaciones del jueves fueron "estupendas", con un tono productivo y centradas en cuestiones técnicas, dijo Vieira. La reunión duró aproximadamente una hora e incluyó una sesión individual de 20 minutos con Rubio, añadió. (Informes de Kanishka Singh e Ismail Shakil en Washington, Lisandra Paraguassu en Brasilia y Andre Romani en Sao Paulo; edición de Costas Pitas y Natalia Siniawski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)