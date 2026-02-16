EEUU y Canadá disputarán la final olímpica del hockey hielo femenino

Por quinta vez consecutiva desde 2010, la final del torneo olímpico femenino del hockey sobre hielo medirá a Estados Unidos y Canadá, que este lunes ganaron sus respectivas semifinales.

Las estadounidenses lo hicieron con un amplio 5-0 sobre Suecia, mientras que Canadá tuvo un triunfo más apretado, por 2-1, ante Suiza.

La hegemonía norteamericana en este deporte es evidente.

Canadá jugó las seis finales olímpicas del hockey femenino en lo que va de siglo y Estados Unidos estuvo en cinco.

Solo Suecia, en los Juegos de Turín 2006, consiguió evitar un duelo vecinal al colarse en la final olímpica de aquella edición, donde Canadá ganó 4-1 en la pugna por el oro.

En las cinco finales que han enfrentado a los dos países desde 2002, Canadá ha vencido en tres y Estados Unidos en dos.

En los Juegos de Pekín 2022, la anterior cita, el triunfo fue para las canadienses por 3 a 2.

Estados Unidos causó mejor sensación este lunes en semifinales, con una gran contundencia para resolver por la vía rápida, pero Canadá tiene un arma secreta muy peligrosa, Marie-Philip Poulin, la estrella de este deporte y que ya tiene tres oros olímpicos (2010, 2014, 2022) en su palmarés.

Poulin es además la única persona en el hockey, hombres y mujeres incluidos, en haber marcado al menos un gol en cuatro finales olímpica.

La final olímpica del hockey femenino está programa para este jueves.