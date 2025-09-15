EEUU y China alcanzan acuerdo marco sobre TikTok; Trump y Xi hablarán el viernes

Por David Lawder y Pietro Lombardi

MADRID/WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo marco para que la aplicación de videos cortos TikTok pase a ser propiedad de Estados Unidos, algo que será confirmado en una conversación entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping prevista para el viernes, dijeron funcionarios.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la fecha límite del miércoles, que podría haber supuesto el cierre de la popular app en Estados Unidos, animó a los negociadores chinos a alcanzar un posible acuerdo.

La fecha límite podría ampliarse 90 días para permitir que se cierre el acuerdo, pero se negó a dar detalles sobre los términos del mismo.

Bessent dijo que cuando se revelen los términos comerciales del acuerdo, se conservarán aspectos de TikTok que preocupan a los negociadores chinos, incluidas sus "características chinas".

"Les interesan las características chinas de la aplicación, que consideran un poder blando. A nosotros no nos importan las características chinas. Nos importa la seguridad nacional", dijo Bessent a periodistas tras dos días de conversaciones en Madrid.

Es la segunda vez este año que ambas partes afirman estar cerca de alcanzar un acuerdo sobre TikTok. El anterior anuncio, en marzo, finalmente no llegó a buen puerto.

Cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso, controlado por los republicanos, que en 2024 aprobó una ley que exige la desinversión debido al temor de que el Gobierno chino pueda acceder a datos de usuarios estadounidenses de TikTok, lo que permitiría a Pekín espiar o llevar a cabo operaciones de influencia a través de la app.

Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump se ha negado repetidamente a forzar un cierre, lo que podría enfadar a los millones de usuarios de la aplicación y perturbar las comunicaciones políticas, incluidas las de la Casa Blanca.

No está claro si la empresa matriz ByteDance transferiría el control de la tecnología subyacente de la aplicación al comprador estadounidense anónimo.

Trump elogió el acuerdo con TikTok el lunes.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha ido MUY BIEN!", escribió Trump en su plataforma TruthSocial.

"También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país deseaban mucho salvar. ¡Estarán muy contentos! Hablaré con el presidente Xi el viernes.

“¡¡¡La relación sigue siendo muy fuerte!!!”, agregó.

MUESTRA DE BUENA VOLUNTAD

Las negociaciones entre Estados Unidos y China en el barroco Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores español fueron la cuarta ronda de conversaciones en cuatro meses para abordar los tensos lazos comerciales y el inminente plazo de desinversión de TikTok.

Las delegaciones encabezadas por Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng se han reunido en ciudades europeas desde mayo para intentar resolver una guerra comercial que ha provocado alzas arancelarias recíprocas y la interrupción del flujo de tierras raras hacia Estados Unidos.

El Gobierno chino revisará y aprobará los asuntos relacionados con las exportaciones de tecnología de TikTok y la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la ley, dijo un funcionario del regulador chino del ciberespacio.

China no llegará a un acuerdo con Estados Unidos a expensas de sus propios principios y de los intereses de las empresas chinas, afirmó el principal negociador comercial del país, Li Chenggang, tras las conversaciones comerciales con la delegación estadounidense.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que también formó parte de la delegación en Madrid, afirmó por su parte que el acuerdo sobre TikTok era una muestra de la buena fe entre ambas partes.

“No es ningún secreto que existen graves problemas en materia de comercio, economía y seguridad nacional entre Estados Unidos y China. Poder venir, sentarse, identificar rápidamente los problemas, reducirlos a un punto muy concreto y llegar a una conclusión, sujeta a la aprobación de los líderes, es algo extraordinario”, afirmó.

Bessent dijo que las conversaciones sobre otros temas continuarían, probablemente en las próximas semanas. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su interés en reunirse con Xi, y China está tratando de atraer al mandatario a Pekín para celebrar una cumbre.

Un funcionario estadounidense con conocimiento de las negociaciones dijo el lunes que Estados Unidos seguiría adelante con la prohibición de TikTok si China no abandonaba sus demandas de reducción de aranceles y restricciones tecnológicas como parte de un acuerdo de desinversión.

En declaraciones a la prensa, Bessent y Greer dijeron que China quería concesiones en materia de comercio y tecnología a cambio de desinvertir en la aplicación de redes sociales.

“Nuestros colegas chinos han venido con una petición muy agresiva”, dijo Bessent.

"No estamos dispuestos a sacrificar la seguridad nacional por una aplicación de redes sociales".

La reunión se da mientras Washington exige a sus aliados que impongan aranceles a las importaciones procedentes de China por las compras chinas de petróleo ruso, lo que Pekín calificó el lunes de intento de coacción.

Pekín anunció por separado el lunes que una investigación preliminar sobre Nvidia había descubierto que el gigante estadounidense de los chips había violado su ley antimonopolio. Bessent afirmó que el anuncio sobre Nvidia se produjo en un momento poco oportuno.

La investigación se considera una represalia contra las restricciones impuestas por Washington al sector chino de los chips. (Información de David Lawder, Pietro Lombardi y Ethan Wang. Reporte adicional de Brendan O'Brien y Doina Chiacu en Washington. Redacción de Charlie Devereux. Editado en español por Daniela Desantis y Javier Leira)