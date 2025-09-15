EEUU y China llegan a un acuerdo marco sobre TikTok; Trump y Xi hablarán el viernes

(Añade detalles de las conversaciones)

Por David Lawder y Pietro Lombardi

MADRID, 15 sep (Reuters) -

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo marco para que la aplicación de videos cortos TikTok pase a ser propiedad de Estados Unidos, informaron el lunes funcionarios de alto rango estadounidenses, días antes de una conversación entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping prevista para el viernes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, anunciaron el acuerdo tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos en Madrid, pero se negaron a dar los términos comerciales del mismo.

Bessent dijo a periodistas que se esperaría a conocer más detalles en una llamada el viernes entre Trump y Xi.

Trump dijo el lunes que las conversaciones comerciales con China habían ido muy bien e insinuó que se había llegado a un acuerdo para resolver los problemas que Estados Unidos tiene sobre la propiedad de TikTok.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha ido MUY BIEN! Concluirá en breve", escribió Trump en su plataforma TruthSocial.

"También se llegó a un acuerdo sobre una "cierta" empresa que los jóvenes de nuestro país deseaban mucho salvar. ¡Estarán muy contentos! Hablaré con el presidente Xi el viernes. La relación sigue siendo muy fuerte!!!", agregó.

Anteriormente, el lunes, un funcionario estadounidense con conocimiento de las negociaciones había dicho que Estados Unidos seguiría adelante con la prohibición de TikTok si China no abandonaba sus demandas de reducción de aranceles y restricciones tecnológicas como parte de un acuerdo de desinversión.

Las delegaciones de Estados Unidos y China están discutiendo la desinversión de TikTok por parte del propietario chino Bytedance como parte de una ronda de conversaciones más amplias sobre aranceles y política económica en Madrid.

TikTok corre el riesgo de que Washington la cierre tan pronto como el 17 de septiembre en Estados Unidos, a menos que pase a ser propiedad estadounidense.

En declaraciones a la prensa, Bessent y Greer dijeron que China quería concesiones en materia de comercio y tecnología a cambio de desinvertir en la popular aplicación de redes sociales.

"Nuestros colegas chinos han venido con una petición muy agresiva", dijo Bessent.

“No estamos dispuestos a sacrificar la seguridad nacional por una aplicación de redes sociales”.

MAL MOMENTO

Las negociaciones entre Estados Unidos y China en el barroco Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores español fueron la cuarta ronda de conversaciones en cuatro meses para abordar los tensos lazos comerciales y el inminente plazo de desinversión de TikTok.

La reunión se da mientras Washington exige a sus aliados que impongan aranceles a las importaciones procedentes de China por las compras chinas de petróleo ruso, lo que Pekín calificó el lunes de intento de coacción.

Pekín anunció por separado el lunes que una investigación preliminar sobre Nvidia había descubierto que el gigante estadounidense de los chips había violado su ley antimonopolio. Bessent afirmó que el anuncio sobre Nvidia se produjo en un momento poco oportuno.

