EEUU y China pueden equilibrar papeles en Venezuela, dice secretario Energía estadounidense

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo que había margen para equilibrar los papeles de Estados Unidos y China en Venezuela, a fin de permitir el comercio, pero que Washington no permitiría que Pekín tenga un control importante del país latinoamericano. En una entrevista en Fox Business Network, Wright dijo también que esperaba ver a Chevron aumentar rápidamente sus actividades en Venezuela, con ConocoPhillips y Exxon Mobil buscando también desempeñar un papel constructivo.

"Creo que probablemente veremos cierta participación a largo plazo de China en Venezuela. Mientras Estados Unidos sea la fuerza dominante allí, el estado de derecho y Estados Unidos controle el flujo de petróleo. Eso estará bien", declaró en el programa "Mornings with María" de FBN.

"¿Se puede lograr un equilibrio con China? Creo que sí", agregó.

"En ese marco, donde el principal socio de Venezuela... es Estados Unidos, ¿puede haber comercio con China? Por supuesto. ¿Vamos a permitir que Venezuela se convierta en un estado cliente de China? Absolutamente no", añadió.

Wright también dijo que había estado hablando con los ejecutivos de las principales compañías petroleras estadounidenses desde el sábado y que muchas estaban decepcionadas por no haber sido invitadas a la reunión de la industria del viernes en la Casa Blanca, aunque no nombró a ninguna. (Reporte de Susan Heavey; edición en español de Javier López de Lérida)