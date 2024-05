eeuu y china se enfrentan por taiwán; marcos arremete contra pekín en cumbre de defensa

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Idrees Ali y Xinghui Kok

SINGAPUR, 31 mayo (Reuters) - Los jefes de Defensa de Estados Unidos y China se enfrentaron el viernes en su primera reunión cara a cara en dos años sobre Taiwán, mientras que el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, criticó las "acciones ilegales y coercitivas" en el mar de China Meridional, una clara censura a Pekín.

Los intercambios en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, el mayor foro de defensa de Asia, se produjeron en medio de informes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría asistir a la reunión el sábado.

Se espera que intente recabar apoyos para una conferencia de paz sobre Ucrania que se celebrará en Suiza a mediados de junio. Rusia no ha sido invitada y China ha confirmado que no asistirá. Zelenski ha instado a su par estadounidense, Joe Biden, a que asista, pero Washington no ha confirmado a quién enviará.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun, se reunieron en los márgenes de la conferencia, reiterando sus diferencias sobre Taiwán y otras cuestiones, pero haciendo hincapié en la necesidad de mantener abiertas las comunicaciones entre militares.

Austin expresó su preocupación por la actividad militar china cerca de Taiwán, incluso después de las elecciones presidenciales de la isla y la toma de posesión del presidente Lai Ching-te este mes, dijo en un comunicado el general de división de la Fuerza Aérea Patrick Ryder.

"El secretario expresó su preocupación por la reciente actividad provocadora del Ejército Popular de Liberación en torno al estrecho de Taiwán y reiteró que la República Popular China no debe usar la transición política de Taiwán -que forma parte de un proceso democrático normal y rutinario- como pretexto para adoptar medidas coercitivas", declaró Ryder tras la reunión de 75 minutos.

Dong advirtió a Austin de que Estados Unidos no debe interferir en los asuntos de China con Taiwán, según dijo a la prensa Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa. China reclama la isla como territorio propio.

Las dos partes también hablaron del mar de China Meridional y de los conflictos en Ucrania y Gaza.

Marcos, que pronunció un discurso de apertura en la reunión, dijo que Filipinas y otros países del Sudeste Asiático tienen una visión de "paz, estabilidad y prosperidad" en el disputado mar de China Meridional, pero que ésta está siendo socavada por otros actores, aunque no nombró a China.

"Las acciones ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas siguen violando nuestra soberanía, nuestros derechos soberanos y nuestra jurisdicción", afirmó Marcos.

Los enfrentamientos entre Filipinas y China en las aguas más disputadas de Asia se han hecho más tensos y frecuentes en el último año, a medida que Pekín insiste en sus reclamos sobre bancos de arena situados en aguas que, según Manila, están dentro de su territorio.

La disputa coincide con un aumento de sus compromisos de seguridad con Estados Unidos bajo el gobierno de Marcos, incluida la ampliación del acceso estadounidense a las bases filipinas. Washington y Manila son aliados por tratado.

(Reporte de Idrees Ali, Xinghui Kok, Fanny Potkin, Joe Brock y Tom Westbrook en Singapur, Mikhail Flores en Manila y Ben Blanchard en Taipéi; escrito por Gerry Doyle; editado en español por Mireia Merino y Carlos Serrano)

Reuters