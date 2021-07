eeuu y china suman oros en la natación olímpica en jornada de récords y remontadas

(Actualiza con el resto de la jornada, agrega detalles y citas; cambia redacción)

Por Simon Evans

TOKIO, 29 jul (Reuters) - Caeleb Dressel se impuso en los 100 metros libres masculinos y Estados Unidos celebró el jueves dos medallas de oro en la piscina de Tokio, mientras que las mujeres chinas respondieron con dos primeros puestos, y un récord mundial, en otra emocionante jornada de la natación olímpica.

Además del triunfo de Dressel en la prueba reina, su compatriota Bobby Finke se impuso en los 800 metros libres con una impresionante remontada.

China consiguió su primer oro en la piscina de Tokio con la victoria de Zhang Yufei en los 200 metros mariposa femeninos, y la nadadora luego ayudó a su equipo a derrotar a las favoritas australianas y ganar el relevo de 4x200 metros libres, un triunfo que llegó con un récord mundial incluido.

En tanto, el australiano Zac Stubblety-Cook se hizo con el oro en los 200 metros pecho masculinos, también gracias a una increíble remontada en la recta final.

El campeón mundial Dressel se impuso con un récord olímpico de 47,02 segundos para terminar seis centésimas de segundo por delante del australiano Kyle Chalmers, ganador en Río, mientras que el ruso Kliment Kolesnikov fue bronce.

Es el cuarto oro olímpico de Dressel, pero el primero en una prueba individual, tras haber ganado dos medallas de relevos en Río y el relevo de 4x100 metros libres en Tokio.

"No estaba preocupado por nada en absoluto. Este triunfo significa mucho", dijo Dressel. "Es un año muy duro, así que al ver los resultados, que todo ha salido bien, estoy contento".

Zhang brilla

En los 800 libres, Finke logró una sorprendente victoria frente al campeón mundial italiano Gregorio Paltrinieri, que lideró el recorrido hasta el giro de los 750 metros, cuando el alemán Florian Wellbrock se adelantó en el último tramo.

Pero Finke sorprendió a todos y llegó a la meta en un tiempo de 7:41.87 minutos. Wellbrock no pudo mantener el ritmo, pero Paltrinieri aguantó y quedó a 0,24 segundos de Finke para llevarse la presea de plata, mientras que el ucraniano Mykhailo Romanchuk se hizo con el bronce.

Paltrinieri era el claro favorito el año pasado antes de sufrir mononucleosis. "No sabía cómo iba a estar, así que no habría apostado un euro por llegar al podio. No habría apostado por ello hace dos semanas", dijo.

Zhang, la mayor esperanza china de obtener una medalla de oro, se hizo con el control desde el principio de la prueba y estableció un récord olímpico de 2:03.86 minutos para mejorar su plata en los 100 metros mariposa.

Las estadounidenses Regan Smith y Hali Flickinger se hicieron con la plata y el bronce para conseguir las primeras medallas de su país en la prueba femenina desde Sídney 2000.

Poco después Xhang volvió a competir en los relevos de 4x200, en los que su país se quedó con el oro e impuso un récord mundial.

El equipo formado por Zhang Yufei, Yang Junxuan, Tang Muhan y Li Bingjie lideró la prueba desde el principio y luchó con ahínco para mantener la posición, con Li aguantando a una Katie Ledecky en plena remontada para mantenerse por delante de Estados Unidos y conseguir un tiempo de 7:40.33 minutos.

Estados Unidos marcó 7:40.73 y se colgó la plata, por delante de la gran favorita, Australia, con 7:41.29.

Los tres equipos terminaron con el marcador por debajo del anterior récord mundial de 7:41.50 que las australianas establecieron en 2019.

"No esperábamos ganar la carrera porque las estadounidenses y las australianas son muy fuertes", dijo Zhang, que se enteró de que tenía que participar en el relevo después de su prueba de mariposa.

"La estrategia del equipo era quedar en tercer lugar. Nuestro plan era vencer al equipo canadiense para conseguir el tercer puesto. Eso es lo que habíamos planeado". (Reporte de Farah Master; informes adicionales de Martin Petty, Aaron Sheldrick y Farah Master en Hong Kong. Editado en español por Javier Leira)

Reuters