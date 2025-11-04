EEUU y Corea del Sur siguen centrados en Corea del Norte, pero evalúan flexibilidad, dice Hegseth

Por Joyce Lee

SEÚL, 4 de noviembre (LA NACION) -

Estados Unidos estudiará la "flexibilidad" de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur para actuar contra las amenazas regionales, pero el núcleo de la alianza con Seúl seguirá centrado en disuadir a Corea del Norte, dijo el martes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Hegseth habló junto a su homólogo surcoreano durante una visita a Corea del Sur que incluyó un viaje a la Zona Desmilitarizada, en la frontera con Corea del Norte.

A la pregunta de si los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur podrían ser utilizados en conflictos fuera de la península, incluso con China, Hegseth dijo en una sesión informativa que el objetivo de la alianza es la protección frente a una Corea del Norte con armas nucleares. "Pero no hay duda de que la flexibilidad para contingencias regionales es algo que consideraríamos", dijo.

Hegseth explicó que las dos partes seguían trabajando en un comunicado conjunto en el que se abordarán los costes de defensa y otras cuestiones, y añadió que habían hablado de que Corea del Sur realizaría mayores inversiones militares.

Los aliados también habían acordado que Corea del Sur mantuviera y reparara los buques estadounidenses, lo que les permitiría permanecer en la zona y estar preparados en caso de necesidad, dijo Hegseth. (Información de Joyce Lee y Heejin Kim; redacción de Josh Smith; editado en español por Patrycja Dobrowolska)