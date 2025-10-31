EEUU y Ecuador descartan instalar una base militar en Galápagos

Washington y Quito descartaron instalar una base militar estadounidense en las islas ecuatorianas de Galápagos como parte de una ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico, dijo el viernes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

"Baltra queda descartado", dijo el mandatario, uno de los principales aliados del gobierno de Donald Trump en la región. Noboa se echó para atrás en su reciente propuesta de ubicar una base extranjera en esa isla, en medio de fuertes críticas de opositores y ambientalistas por el efecto destructor que podría ocasionar en su fauna y flora excepcionales.

Por iniciativa de Noboa, los ecuatorianos decidirán en un referendo el 16 de noviembre si permiten bases militares extranjeras en el país, lo que está prohibido por la Constitución desde 2008.

