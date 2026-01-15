EEUU y Honduras iniciarán conversaciones comerciales bilaterales, según USTR

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - Estados Unidos y Honduras tienen la intención de iniciar negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco lo antes posible, dijo el jueves en un comunicado el jefe de la oficina comercial de Washington (USTR), Jamieson Greer.

El funcionario dijo que discutió sobre el intercambio comercial bilateral y las oportunidades económicas con el presidente electo del país centroamericano, Nasry Asfura, el miércoles.

Asfura, el candidato conservador a la presidencia de Honduras respaldado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado ganador el mes pasado en unas elecciones que estuvieron plagadas de retrasos, problemas técnicos y denuncias de fraude. (Reporte de Doina Chiacu. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)