EEUU y Japón advierten que las acciones de China "no favorecen la paz regional"

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y su homólogo japonés aseguraron que las acciones de Pekín "no favorecen la paz regional", tras un incidente en el que aviones chinos enfocaron con sus radares a aeronaves niponas cerca de Taiwán, informó Tokio este viernes.

El incidente de radar fue seguido esta semana por sobrevuelos chino-rusos alrededor de Japón, en un contexto de tensiones tras los comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre intervenir en caso de que Pekín ataque Taiwán, isla de régimen democrático que China reclama.

Hegseth y su par japonés, Shinjiro Koizumi, intercambiaron en una llamada sus "opiniones sinceras sobre la situación de seguridad cada vez más grave en la región indopacífica, incluido el incidente del radar", afirmó el Ministerio de Defensa nipón.

"Expresaron su profunda preocupación por cualquier acción que aumente las tensiones regionales, ya que las acciones de China no favorecen la paz y la estabilidad regionales", añadió en un comunicado.

Koizumi escribió en la red social X que ambos "expresaron su profunda preocupación por los comportamientos que aumentan las tensiones en la región".

"Sin embargo, Japón ha dejado claro que no busca una escalada y que estamos respondiendo con calma, al tiempo que hacemos las refutaciones necesarias, y mantenemos la puerta abierta al diálogo", dijo el funcionario.

Takaichi había sugerido el 7 de noviembre que Japón intervendría militarmente en caso de un ataque chino contra Taiwán.

La semana pasada, aviones J-15 del portaviones chino Liaoning fijaron dos veces sus radares en aeronaves niponas que habían despegado desde aguas internacionales cerca de Okinawa, según Tokio.

El martes, dos bombarderos rusos Tu-95 con capacidad nuclear volaron desde el mar de Japón para reunirse con dos bombarderos chinos H-6 en el mar de China Oriental, y luego realizaron un vuelo conjunto alrededor del archipiélago. Japón dijo que envió aviones de combate en respuesta.

Las fuerzas aéreas japonesas y estadounidenses realizaron el miércoles sus propios ejercicios aéreos conjuntos con bombarderos y cazas en una demostración de fuerza, aseguró Tokio.