EE.UU. y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras
Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para "garantizar" el suministro de minerales críticos y tierras raras.
- 1 minuto de lectura'
Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para "garantizar" el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó el martes la Casa Blanca.
El acuerdo se produce en momentos en que Washington intenta impulsar el acceso a esos elementos clave para industrias como la tecnología o la defensa, mientras China, su principal proveedor, ha endurecido las restricciones a su exportación.
El objetivo del pacto con Tokio es "ayudar a ambos países a lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro", según un comunicado del gobierno estadounidense.
Estados Unidos y Japón "identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos", dice el texto.
Los dos países "pretenden movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado", añade.
Este mes, Pekín anunció restricciones drásticas a la industria de las tierras raras, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicar aranceles del 100% a los bienes chinos como represalia.
Durante su gira por Asia, el magnate republicano y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, firmaron un acuerdo comercial que también impulsa el acceso de Estados Unidos a minerales críticos.
bur-aph/tc/arm/cjc
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 2
Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial
- 3
La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes
- 4
El soñado casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino a orillas de un lago y con invitados de lujo