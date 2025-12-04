EEUU y Kenia firman acuerdo de salud alineado con políticas de Trump

WASHINGTON (AP) — La administración Trump ha firmado el primero de lo que se espera sean docenas de acuerdos de salud que priorizarán la lucha contra enfermedades infecciosas en países considerados alineados con los objetivos y posiciones más amplios de política exterior del presidente.

El acuerdo "Estados Unidos Primero" abarcará cinco años y US$2.500 millones, fue firmado con Kenia.

Fue firmado el jueves por el presidente keniano William Ruto y el secretario de Estado Marco Rubio para reemplazar un mosaico de acuerdos de salud anteriores que tradicionalmente habían sido gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante décadas, hasta que la administración Trump lo desmanteló a principios de este año.

La eliminación de USAID como una agencia separada provocó críticas generalizadas y preocupación en la comunidad de salud global, ya que su impacto inmediato resultó en la desfinanciación de múltiples cientos de programas enfocados en el mundo en desarrollo, incluidos recortes a programas de atención materna e infantil, nutrición y anti-VIH/SIDA.

Rubio afirmó que el acuerdo con Kenia "tiene como objetivo fortalecer el liderazgo y la excelencia de Estados Unidos en salud global mientras elimina la dependencia, la ideología, la ineficiencia y el despilfarro de nuestra arquitectura de asistencia exterior". También elogió a Kenia por su papel en liderar y contribuir a la fuerza de estabilización internacional que trabaja para combatir poderosas pandillas en Haití.

Ruto elogió el acuerdo y expresó que Kenia continuaría desempeñando un papel en Haití mientras la fuerza de supresión de pandillas se transforma en una operación más amplia.

Bajo el acuerdo de salud con Kenia, Estados Unidos contribuirá con US$1.700 millones del monto total, mientras que el gobierno keniano cubrirá los US$850 millones restantes. El acuerdo se centra en prevenir y tratar enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, con un énfasis en proveedores médicos basados en la fe, aunque todas las clínicas y hospitales inscritos en el sistema de seguro de salud de Kenia serán elegibles para recibir financiamiento, según funcionarios estadounidenses.

"Este marco de cooperación es un cambio significativo respecto al pasado y tendrá un impacto duradero en la salud para todos", indicó Ouma Oluga, secretario principal de servicios médicos de Kenia.

Los programas de planificación familiar que cumplan con las restricciones de Estados Unidos sobre la provisión de servicios de aborto también serán elegibles, según Jeremy Lewin y Brad Smith, dos funcionarios del Departamento de Estado involucrados en las negociaciones. Dijeron que el acuerdo no discriminaría a personas homosexuales y transgénero ni a trabajadores sexuales.

Se espera que varios otros países africanos firmen acuerdos similares con Estados Unidos para fin de año aunque dos de las naciones más pobladas del continente —Nigeria y Sudáfrica— probablemente no formarán parte de ese grupo debido a diferencias políticas con Trump, según Lewin y Smith.

El desmantelamiento de USAID tuvo repercusiones en toda África, cerrando programas que combatían enfermedades y el hambre y apoyaban la salud materna, e incluso algunos que abordaban el extremismo y promovían la democracia. También dejó a miles de trabajadores de la salud sin empleo porque sus salarios eran financiados por la ayuda estadounidense.

___________________________________

Imray reportó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.