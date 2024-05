Eeuu y la mayoría de los países de la ue boicotearán investidura de putin por la guerra de ucrania

Por John Irish y Tom Balmforth

PARÍS/LONDRES, 6 mayo (Reuters) - Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea boicotearán el martes la ceremonia de investidura de Vladimir Putin en el Kremlin para un nuevo mandato presidencial de seis años, sin embargo se espera que Francia y otros Estados de la UE envíen un representante a pesar de la petición de Kiev. Las distintas respuestas diplomáticas de las potencias occidentales destacaron las diferencias sobre cómo tratar al líder ruso más de dos años después de que lanzara una invasión a gran escala a Ucrania. "No, no tendremos un representante en su toma de posesión", dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado estadounidense. "Ciertamente no consideramos esa elección libre y justa, pero él es el presidente de Rusia y va a continuar en esa función". Canadá dijo que no asistiría a la ceremonia, que se celebra un día después de que Rusia anunciara el lunes que realizaría simulacros con armas nucleares tácticas que, según dijo, espera que enfríen a los "exaltados" de Occidente.

Putin obtuvo una aplastante victoria en las elecciones presidenciales de marzo, pocas semanas después de que su más destacado oponente, Alexei Navalny, muriera en la cárcel. Los gobiernos occidentales condenaron la reelección por injusta y antidemocrática, y Ucrania tachó a Putin de arquitecto de la invasión rusa. "Ucrania no ve motivos legales para reconocerle como presidente legítimo y democráticamente elegido de la Federación Rusa", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano en un comunicado.

La ceremonia de investidura del martes, dijo, pretendía crear "la ilusión de legalidad para la permanencia casi vitalicia en el poder de una persona que ha convertido a la Federación Rusa en un Estado agresor y al régimen gobernante en una dictadura". Un alto funcionario del Kremlin dijo que éste había invitado a los jefes de todas las misiones diplomáticas extranjeras en Moscú a asistir a la toma de posesión de Putin, informó la agencia de noticias Interfax.

Un portavoz de la UE dijo que el embajador del bloque en Rusia no asistiría a la ceremonia, en consonancia con la postura de la mayoría de los Estados miembros del bloque.

Un diplomático europeo dijo que 20 Estados miembros de la UE boicotearían el acto, pero que se esperaba que otros siete enviaran un representante. Además de Francia, se espera que Hungría y Eslovaquia asistan, según dos fuentes diplomáticas.

