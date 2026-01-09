EEUU y la OTAN conversan sobre la seguridad en el Ártico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este viernes con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, después de las amenazas de Washington de tomar el control de Groenlandia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, causó recientemente estupor entre sus aliados al negarse a descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la OTAN.

Trump afirma que controlar esa isla, rica en recursos mineros, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando la supuesta amenaza que representarían China y Rusia en el Ártico.

Rutte habló con Rubio sobre "la importancia del Ártico para nuestra seguridad común y sobre la manera en que la OTAN trabaja para reforzar sus capacidades en el Gran Norte", indicó una portavoz de la Alianza atlántica.

La OTAN, en tanto, ha intentado que Washington pierda interés en Groenlandia, destacando las medidas que está tomando para fortalecer la seguridad en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque armado por parte de Estados Unidos para apoderarse de Groenlandia acabaría con la alianza militar occidental, fundada hace 76 años.

Con todo, el general estadounidense Alexus Grynkewich, jefe militar de la alianza, consideró el viernes que la OTAN dista mucho de estar en "crisis".