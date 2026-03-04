EEUU y los kurdos discuten sobre una posible operación militar en Irán, según fuentes

Por Erin Banco, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) - Las milicias kurdas iraníes han consultado con Estados Unidos en los últimos días sobre si atacar a las fuerzas de seguridad iraníes en la parte occidental del país y cómo hacerlo, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

La coalición kurdo-iraní de grupos con base en la frontera entre Irán e Irak, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, se ha estado entrenando para llevar a cabo dicho ataque con la esperanza de debilitar al ejército iraní, mientras Estados Unidos e Israel bombardean objetivos de la potencia persa con bombas y misiles.

El objetivo sería crear un espacio para que los iraníes opuestos al régimen islámico se levantaran, después de que el líder supremo Alí Jamenei y otros altos cargos hayan sido asesinados desde que comenzara el ataque israelí-estadounidense el sábado, dijeron dos de las fuentes.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la operación y su posible calendario, añadieron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre la delicada planificación militar.

Los grupos han solicitado el apoyo militar de Estados Unidos y los líderes iraquíes en Erbil y Bagdad también han estado en contacto con el Gobierno de Trump en los últimos días, dijeron.

Las fuerzas están en conversaciones con Estados Unidos sobre la ayuda de la CIA para proporcionar armas, dijeron dos de las fuentes.

CNN fue el primer medio en informar sobre la participación de la CIA con los grupos y la posible operación terrestre. Axios dijo esta semana que el presidente Trump mantuvo una conversación telefónica con dos de los principales líderes del Kurdistán iraquí.

Reuters no ha podido confirmar de forma independiente el alcance de la participación de la CIA en la planificación de la operación, si ha facilitado las armas o si alguna fuerza estadounidense tiene previsto entrar en Irán con los grupos kurdos.

La CIA se negó a hacer comentarios. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Gobierno Regional del Kurdistán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

LA OPERACIÓN KURDA REQUIERE EL APOYO DE EEUU

Cualquier operación desde Irak probablemente requeriría un importante apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos.

El Pentágono afirma que las dos bases estadounidenses en Erbil han apoyado a la coalición internacional que lucha contra milicianos del Estado Islámico.

Los grupos kurdos del Kurdistán iraquí tienen una larga historia de colaboración con Estados Unidos, pero sus cambiantes lealtades e ideologías han tensado en ocasiones las relaciones con Washington.

Estados Unidos colaboró con algunos de los grupos kurdos de Irak tanto durante la guerra de Irak como en la lucha contra el Estado Islámico.

Sin embargo, no está claro qué éxito tendrían los grupos kurdos iraníes en su lucha dentro de Irán. Los combatientes de estos grupos tienen distintos grados de experiencia en el campo de batalla.

Una fuente citada por la CNN dijo que el plan consistiría en que las fuerzas armadas kurdas se enfrentaran a las fuerzas de seguridad iraníes para facilitar el levantamiento de los iraníes desarmados en las ciudades del país.

(Información de Erin Banco, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay; edición de Don Durfee y Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)