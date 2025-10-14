EEUU y Malasia buscan ampliar el alto el fuego entre Tailandia y Camboya antes de cumbre de ASEAN

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Malasia y Estados Unidos están facilitando los esfuerzos para conseguir un acuerdo ampliado de alto el fuego entre Tailandia y Camboya que esperan se firme durante una cumbre del sudeste asiático a finales de este mes, afirmó el martes el ministro malasio de Exteriores, Mohamad Hasan.

Tailandia y Camboya libraron cinco días de combates a finales de julio que causaron la muerte de decenas de personas y desplazaron a más de 260.000. Acordaron un alto el fuego sólo tras la mediación del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que acordaran una tregua.

Las tensiones han permanecido altas desde la tregua, particularmente después de que soldados tailandeses resultaran heridos por minas terrestres en agosto mientras patrullaban una zona de amortiguamiento entre los países. Tailandia acusó a Camboya de colocar nuevas minas en violación del alto el fuego, algo que el gobierno en Nom Pen ha negado rotundamente.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha dicho que Nom Pen debe aceptar cuatro condiciones: la retirada de armas pesadas de la frontera, la limpieza de minas terrestres, la asistencia para frenar el crimen transfronterizo y la gestión de zonas fronterizas sensibles para evitar más conflictos.

Mohamad señaló que las negociaciones pretenden ampliar el alto el fuego para incluir la limpieza de minas terrestres y la retirada de armas pesadas. Se mostró optimista sobre la posibilidad de firmar un acuerdo durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático del 26 al 28 de octubre, que se espera reúna a unas dos docenas de líderes mundiales.

Trump tiene previsto asistir a la conferencia en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, el 26 de octubre y espera presenciar la firma del Acuerdo de Kuala Lumpur entre Tailandia y Camboya, comentó Mohamad.

La ASEAN incluye a Brunéi, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Singapur.

