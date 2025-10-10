EEUU y Marruecos se citan en cuartos del Mundial Sub-20 para seguir soñando

Marruecos y Estados Unidos se quedaron el jueves con los boletos para cuartos de final del Mundial Sub-20, tras dejar atrás a Corea del Sur e Italia, y se enfrentarán el domingo para alargar su sorprendente rendimiento en el certamen juvenil.

Estados Unidos confirmó su solidez tras golear 3-0 a Italia —ya había vencido 3-0 a Francia en fase de grupos— en un duelo en el que apenas lo inquietaron.

El mediocampista del Parma, Benjamin Cremaschi, atacó un balón que cayó en el área pequeña en el minuto 15 para adelantar a Estados Unidos, luego de que la defensa azurra no fuera capaz de despejarlo tras un tiro de esquina.

El volante Niko Tsakiris estiró la ventaja en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago) gracias a un tiro libre en el 79, tras un disparo a media altura por afuera de la barrera.

Cremaschi, goleador del campeonato con cinco tantos, sentenció tras un rápido contraataque en el 90+3, luego de una recuperación cerca de la mitad de la cancha, cuando Italia buscaba el descuento.

Duelo de las sorpresas

Estados Unidos tendrá como rival en cuartos a la última selección africana del Mundial Sub-20, que ya derrotó a potencias como Brasil y España, y esta noche venció a Corea del Sur por 2-1.

Tras un centro que cayó al área surcoreana, el delantero marroquí Yassir Zabiri intentó una chilena que le rebotó al defensor Shin Min-ha en el minuto 8 y se coló en propia puerta.

El propio Zabiri, uno de los jugadores destacados del torneo juvenil, aumentó la ventaja en el 58 con un potente cabezazo que puso la tranquilidad en Rancagua.

Cuando apenas quedaban segundos para acabar el duelo, el defensor Smail Bakhty tocó la pelota con la mano, lo que provocó un penal que convirtió el delantero Kim Taewon en el minuto 90+6, sin que hubiese tiempo para un último intento asiático.

El partido entre ambas selecciones será el domingo en la misma ciudad a partir de las 20H00 GMT.

Resultados de octavos de final del Mundial Sub-20 del jueves:

Estados Unidos-Italia 3-0

Marruecos-Corea del Sur 2-1