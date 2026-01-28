EEUU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre las reformas del TMEC, según USTR estadounidense

28 ene (Reuters) - El jefe ⁠de la ⁠Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ⁠y ‌el secretario ​de Economía de ​México, Marcelo Ebrard, acordaron ‌el miércoles iniciar ‌discusiones sobre ​posibles reformas al acuerdo comercial norteamericano entre ambos países y Canadá (TMEC), dijo la agencia estadounidense.

Las posibles ⁠reformas incluyen reglas de origen ​más estrictas para bienes industriales clave, más colaboración en minerales críticos, mayores esfuerzos para defender ⁠a los trabajadores y productores, y ​esfuerzos para combatir el dumping de productos manufacturados, ‍dijo la USTR en un comunicado. (Reporte de Costas Pitas; Escrito por Ryan ​Patrick Jones en Toronto y Susan Heavey; Edición en español ‍de Raúl Cortés Fernández)