EEUU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre las reformas del TMEC, según USTR estadounidense
28 ene (Reuters) - El jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acordaron el miércoles iniciar discusiones sobre posibles reformas al acuerdo comercial norteamericano entre ambos países y Canadá (TMEC), dijo la agencia estadounidense.
Las posibles reformas incluyen reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, más colaboración en minerales críticos, mayores esfuerzos para defender a los trabajadores y productores, y esfuerzos para combatir el dumping de productos manufacturados, dijo la USTR en un comunicado. (Reporte de Costas Pitas; Escrito por Ryan Patrick Jones en Toronto y Susan Heavey; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)