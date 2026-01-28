EEUU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas del TMEC

28 ene (Reuters) - El ⁠jefe de la Representación Comercial ⁠de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acordaron el miércoles iniciar discusiones ⁠sobre posibles ‌reformas ​al acuerdo comercial norteamericano entre ambos países y Canadá (TMEC), dijo la agencia ​estadounidense.

Las posibles reformas incluyen reglas de origen más estrictas para bienes ‌industriales clave, más colaboración en minerales críticos, ‌mayores esfuerzos para defender ​a los trabajadores y productores, y esfuerzos para combatir el dumping de productos manufacturados, dijo la USTR en un comunicado.

Más tarde, Ebrard informó en un video en la red social X que con Greer hablaron sobre los siguientes pasos para el tratado, que debería ser revisado este año por los tres ⁠socios, según el acuerdo vigente desde 2020 y que sustituyó al antiguo Tratado de Libre ​Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994.

"Hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible", afirmó el secretario, y detalló que con su colega estadounidense también conversaron sobre aranceles, la industria automotriz, minerales críticos y la seguridad de ⁠las cadenas de suministro.

En un comunicado, la Secretaría de Economía mexicana destacó, citando ​al instituto nacional de estadística INEGI, que en 2025 las exportaciones a Estados Unidos representaron el 83% de los casi 665,000 millones de dólares totales, ‍que es la cifra "más alta en la historia" y un 7.6% superior a la de 2024.

"El crecimiento de las exportaciones mexicanas refleja la solidez de la economía y la competitividad de las empresas de México, incluso en un ​entorno de incertidumbre económica global y en un contexto de una gran fortaleza del peso", dijo Ebrard en el comunicado. (Reporte de Costas Pitas; Escrito por Ryan Patrick Jones en Toronto ‍y Susan Heavey; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)