EEUU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas del TMEC
28 ene (Reuters) - El jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acordaron el miércoles iniciar discusiones sobre posibles reformas al acuerdo comercial norteamericano entre ambos países y Canadá (TMEC), dijo la agencia estadounidense.
Las posibles reformas incluyen reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, más colaboración en minerales críticos, mayores esfuerzos para defender a los trabajadores y productores, y esfuerzos para combatir el dumping de productos manufacturados, dijo la USTR en un comunicado.
Más tarde, Ebrard informó en un video en la red social X que con Greer hablaron sobre los siguientes pasos para el tratado, que debería ser revisado este año por los tres socios, según el acuerdo vigente desde 2020 y que sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994.
"Hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible", afirmó el secretario, y detalló que con su colega estadounidense también conversaron sobre aranceles, la industria automotriz, minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.
En un comunicado, la Secretaría de Economía mexicana destacó, citando al instituto nacional de estadística INEGI, que en 2025 las exportaciones a Estados Unidos representaron el 83% de los casi 665,000 millones de dólares totales, que es la cifra "más alta en la historia" y un 7.6% superior a la de 2024.
"El crecimiento de las exportaciones mexicanas refleja la solidez de la economía y la competitividad de las empresas de México, incluso en un entorno de incertidumbre económica global y en un contexto de una gran fortaleza del peso", dijo Ebrard en el comunicado. (Reporte de Costas Pitas; Escrito por Ryan Patrick Jones en Toronto y Susan Heavey; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)