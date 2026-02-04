EEUU y México desarrollarán políticas comerciales coordinadas sobre minerales críticos

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 4 de febrero (Reuters) -

Estados Unidos y México dieron a conocer el miércoles un plan de ⁠60 días para desarrollar ⁠políticas comerciales coordinadas sobre minerales críticos destinadas a mitigar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro, lo que incluye posibles precios mínimos para ⁠las importaciones ‌de ​algunos minerales.

El plan, que no menciona a China y su dominio sobre el procesamiento de ​muchos de estos minerales, insta a ambos países a consultar sobre la ‌inclusión de precios mínimos en un acuerdo plurilateral ‌vinculante sobre el comercio de ​minerales críticos.

Por otra parte, el vicepresidente JD Vance dio a conocer el miércoles planes para reunir a los aliados en un bloque comercial preferencial para minerales críticos, a medida que Washington intensifica sus esfuerzos para reforzar las cadenas de suministro esenciales para la fabricación de tecnología avanzada. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el plan entre Estados Unidos y ⁠México subraya el compromiso compartido de ambos países de abordar las distorsiones del mercado mundial que han ​dejado a las cadenas de suministro norteamericanas vulnerables a las interrupciones.

"Es imperativo corregir estas vulnerabilidades, ya que los minerales críticos son activos estratégicos indispensables para las economías industriales modernas e innovadoras, y las cadenas de suministro diversas, resilientes y basadas en el mercado son esenciales para nuestra seguridad económica y nacional", .

El anuncio se hace meses ⁠antes de la revisión obligatoria del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ​o TMEC. No se mencionó a Canadá en el comunicado de prensa del USTR ni en el plan de acción conjunto.

La USTR dijo que el acuerdo con México era el ‍primero de este tipo, pero señaló que estaba trabajando para desarrollar políticas comerciales coordinadas para los minerales críticos y acuerdos plurilaterales vinculantes con otros socios comerciales.

Estados Unidos y México acordaron identificar proyectos específicos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales críticos en ambos países y en otros países, pero ​no dieron más detalles.

El plan establece que los funcionarios estadounidenses y mexicanos consultarán sobre los precios mínimos y cómo podrían incorporarse a un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos, así como otras ‍disposiciones que puedan ser necesarias. (Editado en español por Javier López de Lérida)