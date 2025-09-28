EE.UU. y México lanzan iniciativa conjunta contra el tráfico transfronterizo de armas

CIUDAD DE MÉXICO, 28 sep (Reuters) - Estados Unidos y México lanzaron una nueva iniciativa bilateral destinada a interrumpir el flujo de armas de fuego ilícitas a través de su frontera común, informó el sábado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El anuncio se produjo durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México, formado a principios de este mes durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el contrabando de armas.

Como parte de la nueva iniciativa, México ampliará el uso de herramientas de rastreo estadounidenses, como eTrace, y la tecnología de imágenes balísticas, a los 32 estados, mientras que ambos países incrementarán las investigaciones conjuntas, los procesos judiciales y el intercambio de inteligencia, indicó el departamento en un comunicado.

La iniciativa también exige investigaciones bilaterales más profundas, más procesos judiciales y un aumento de las inspecciones para frenar el contrabando de armas hacia el sur, un factor clave que facilita la violencia de los cárteles en México.

"Por primera vez, Estados Unidos y México están implementando inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para detener el suministro de armas a los cárteles. Una cooperación histórica para proteger a ambas naciones", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en redes sociales. (Reporte de Natalia Siniawski. Editado por Mayela Armas)